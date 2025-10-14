Game Pass: tutte le novità di novembre 2025, da Football Manager 26 a Call of Duty: Black Ops 7

Nonostante le polemiche per i recenti rincari, Xbox Game Pass continua ad arricchirsi. A novembre 2025 arriveranno quattro nuovi titoli di rilievo: Football Manager 26 (4 novembre), Winter Burrow e Whiskerwood (12 novembre) e, soprattutto, Call of Duty: Black Ops 7 il 14 novembre.

La scelta di Microsoft di aumentare i prezzi dei vari piani di Xbox Game Pass ha fatto discutere e ha spinto molti utenti a interrompere il rinnovo dell'abbonamento. Nel frattempo, però, il catalogo del servizio non ha smesso di registrare novità e, dopo un mese di ottobre molto ricco, sta per iniziare anche un novembre con diverse novità. In particolare, il catalogo registrerà l'arrivo di quattro giochi che potrebbero attirare molti videogiocatori.

Le novità di novembre 2025 per il Game Pass

Il prossimo mese di novembre 2025 segnerà l'arrivo di diversi nuovi giochi nel catalogo di Game Pass. La prima data da segnare sul calendario è quella del prossimo 4 novembre quando è prevista la pubblicazione di Football Manager 26, nuovo capitolo del gestionale che, ogni anno, attira tantissimi appassionati di calcio.

Successivamente è previsto il debutto di Winter Burrow, che sarà disponibile dal day one, fissato per il 12 novembre. Si tratta di un gioco di sopravvivenza in cui il giocatore è chiamato a vestire i panni di un topo in un mondo fiabesco.

Stessa data di uscita per Whiskerwood che, essendo un'esclusiva PC, non sarà disponibile su console. Il gioco è un city builder in cui bisogna gestire una popolazione di topi.

Per il 14 novembre, infine, è fissata l'uscita di Call of Duty: Black Ops 7, nuovo capitolo del franchise che, inevitabilmente, attirerà milioni di giocatori verso il Game Pass.

Al netto delle polemiche legate all'aumento di prezzo, è chiaro che il Game Pass continuerà a registrare, settimana dopo settimana, nuovi contenuti, con l'obiettivo di incentivare gli utenti ad attivare uno degli abbonamenti. Per un accesso completo al servizio, ricordiamo, bisogna puntare sul piano Ultimate, che ora costa 26,99€ al mese. Per chi gioca su PC, invece, c'è il piano dedicato dal costo di 14,99€ al mese.