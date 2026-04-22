Game Pass: prezzi più bassi ma senza Call of Duty al day one
Microsoft cambia il Game Pass: scendono i prezzi, ma i giochi della serie Call of Duty non saranno disponibili al day one. All'orizzonte, inoltre, potrebbero esserci altre novità in arrivo per il serviziodi Davide Raia pubblicata il 22 Aprile 2026, alle 08:01 nel canale Videogames
Xbox
Il nuovo corso di Microsoft Gaming porta a un cambio di strategia per Xbox Game Pass, con un taglio dei prezzi per le versioni PC e Ultimate. Contestualmente, cambia anche la strategia sui giochi inclusi al day one.
Le novità del Game Pass
La rimodulazione dei piani del Game Pass porta queste due novità:
- il piano PC passa da 14,99 euro al mese a 12,99 euro al mese
- il piano Ultimate passa da 26,99 euro al mese a 20,99 euro al mese
Contestualmente, però, i nuovi capitoli della serie Call of Duty non saranno più inclusi al lancio nei piani PC e Ultimate ma arriveranno in catalogo circa un anno dopo la data di uscita. Tutti i titoli già inclusi nel catalogo continueranno a essere disponibili. Questa novità riguarderà solo le prossime uscite. Al momento, non è chiaro se questa nuova strategia riguarderà anche titoli di altre IP di proprietà di Microsoft nel prossimo futuro.
Altri piani in arrivo?
La rimodulazione del Game Pass non esclude un ulteriore possibile aggiornamento dei piani del Game Pass, con l'arrivo di almeno un nuovo tier, più economico e riservato esclusivamente ai giochi Xbox Studios (senza le ultime uscite della serie Call of Duty).
Secondo alcuni rumor, questa versione del Game Pass potrebbe essere più economica ma potrebbe presentare alcune limitazioni, ad esempio per quanto riguarda il tempo di gioco in cloud. Da segnalare che Microsoft sta valutando anche la possibilità di lanciare un bundle con Netflix o con altri servizi di terze parti per incentivare la diffusione del Game Pass.
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