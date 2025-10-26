Game Pass è sempre più ricco: ecco le novità del catalogo di fine ottobre 2025

Continua la crescita del catalogo del Game Pass: tra fine ottobre e inizio novembre, infatti, è previsto il rilascio di diverse novità con tanti giochi per gli utenti

La scelta di aumentare i prezzi dei vari piani di Xbox Game Pass ha fatto discutere e ha colto di sorpresa molti utenti, soprattutto per quanto riguarda il rincaro arrivato per il piano Ultimate. Microsoft, però, non ha intenzione di arretrare e punta ad arricchire il catalogo di Game Pass con uscite periodiche di grande interesse, come confermano anche le novità della prima metà di ottobre. Considerando le novità di questi giorni e i titoli in arrivo la prossima settimana e a inizio novembre, inoltre, il Game Pass si prepara a offrire diversi nuovi giochi ai suoi utenti.

Le novità del Game Pass

Il catalogo di Xbox Game Pass cresce ancora. Ecco le novità previste per la seconda metà di ottobre:

  • Commandos: Origins (Game Pass Premium) (Cloud, Console e PC) già disponibile
  • Microsoft Flight Simulator 2024 (Game Pass Premium) (Cloud, Xbox Series X/S e PC) - già disponibile
  • PowerWash Simulator 2 (Cloud, Xbox Series X/S e PC) - già disponibile (day one)
  • Bounty Star (Cloud, Xbox Series X/S e PC) - già disponibile
  • Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC) - già disponibile  (day one)
  • Halls of Torment (Cloud, Xbox Series X/S e PC) - 28 ottobre
  • The Outer Worlds 2 (Cloud, Xbox Series X/S e PC) - 29 ottobre (day one)
  • 1000xResist (Cloud, Xbox Series X/S e PC) - 4 novembre
  • Football Manager 2026 (Cloud, Console e PC) - 4 novembre (day one)

Anche i mesi di novembre e dicembre, in vista del periodo di festività, si riveleranno ricchi di novità.

Ricordiamo che ora il Game Pass parte da 8,99€ per la versione Essential, ma i piani più completi sono il Premium, che costa 12,99€ al mese, e, soprattutto quello Ultimate, da 26,99€ al mese. C'è poi la versione PC che costa 14,99€ al mese (e include EA Play).

