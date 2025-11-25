FX annuncia la serie TV di Far Cry in collaborazione con Ubisoft: sarà un prodotto antologico

FX Networks produrrà una serie TV antologica basata su Far Cry, con una storia diversa per ogni stagione. Il progetto, sviluppato da Rob Mac e Noah Hawley per Hulu, esplorerà temi complessi e variabili, mantenendo l'essenza del franchise: azione, personaggi intensi e riflessioni sulla natura umana.

FX Networks ha ufficialmente annunciato la produzione di una nuova serie TV live action basata sull'universo di Far Cry, realizzata in collaborazione con Ubisoft. Si tratterà di un'antologia, un formato che permetterà alla serie di rinnovarsi a ogni stagione: ogni ciclo narrativo presenterà una nuova storia, nuovi personaggi e un'ambientazione differente, proprio come accade nei videogiochi della saga. La serie sarà disponibile su Hulu e rappresenta uno dei progetti televisivi più ambiziosi derivati da un franchise videoludico.

Il progetto vede coinvolti due nomi di grande rilievo: Rob Mac, co-creatore di It's Always Sunny in Philadelphia, che non solo parteciperà allo sviluppo ma avrà anche un ruolo nella serie, e Noah Hawley, creatore, showrunner e regista di Fargo e Legion, oltre che di Alien: Earth. L'unione delle loro visioni promette una miscela di ironia, dramma e tensione, elementi già caratteristici delle loro opere precedenti.

Nonostante Ubisoft non abbia rivelato dettagli specifici sulle trame delle singole stagioni, le prime anticipazioni confermano che la serie funzionerà come American Horror Story: ogni stagione autonoma, ma con una coerenza tematica generale. A differenza di altre antologie come Twilight Zone, qui il cambiamento avverrà annualmente e non a ogni episodio, permettendo uno sviluppo narrativo più profondo e articolato.

So uh remember when we said FARCRY stories always escalate? Yeah. FX took that personally.



A brand-new FARCRY anthology series is coming to Hulu with a whole new setting, new cast, and the exact level of chaos your therapist told you to avoid.



La serie TV di Far Cry sta generando tanto entusiasmo

Rob Mac ha espresso grande entusiasmo per il progetto, definendo la collaborazione con Hawley un sogno diventato realtà e ringraziando Ubisoft per aver affidato loro uno degli universi videoludici più iconici. Anche Hawley ha spiegato la propria visione creativa: ciò che ama della serie videoludica è proprio il suo essere un'antologia, un continuo reinventarsi attraverso variazioni sul tema. Secondo lui, questa struttura offre l'opportunità perfetta per esplorare la natura umana attraverso un mix di caos, azione e dilemmi morali.

La serie mira infatti a mantenere l'essenza che ha reso i giochi Far Cry celebri: ambientazioni suggestive e isolate, cattivi carismatici e complessi, storie di sopravvivenza e ribellione, oltre a uno sguardo critico su potere, follia e libertà.

Ogni stagione potrà sperimentare nuovi toni e nuovi generi, dall'azione pura al thriller psicologico, fino al dramma politico. Con questo annuncio, FX e Ubisoft inaugurano una collaborazione che potrebbe segnare un nuovo standard per gli adattamenti videoludici.