FSR4 su Steam Deck grazie ad un plug-in: ecco la guida passo-passo

Una svista di AMD ha reso disponibile il codice sorgente di FSR4 anche per dispositivi non compatibili, permettendo agli utenti Steam Deck di ottenere il nuovo upscaling, pur tramite procedure non ufficiali e potenzialmente instabili

Con il rilascio di FidelityFX SDK 2.0, AMD ha reso disponibile alle software house la versione aggiornata di FidelityFX Super Resolution 4 (FSR4), una tecnologia di upscaling che promette un notevole salto qualitativo grazie ad algoritmi di Machine Learning e una migliore stabilità temporale. Come già avevamo avuto modo di raccontarvi, AMD aveva inizialmente rilasciato - probabilmente in via del tutto accidentale - lintero codice sorgente di FSR4 con licenza open source MIT di GitHub e nonostante abbia poi cercato di rimuovere il codice, il materiale era già stato diffuso in rete e sfruttato da modder e "smanettoni" per cercare di far funzionare FSR4 anche su hardware non ufficialmente supportato.

Ha sollevato particolare clamore la pubblicazione, da parte dell'utente di Reddit AthleteDependent926, della DLL che permette di far funzionare FSR4 sulle GPU AMD meno recenti, dimostrando di fatto che la società sarebbe tecnicamente in grado di abilitare FSR4 anche sulle GPU di precedenti generazioni e suggerendo quindi che la scelta di limitare il supporto solo alle ultime GPU sia più strategica/commerciale che tecnica. La DLL è divenuta rapidamente popolare, in maniera particolare tra i possessori di Steam Deck, la console portatile di Valve basata su una APU AMD customizzata e basata sulle architetture Zen 2 e RDNA 2.

La possibilità di sfruttare FSR4 può consentire, almeno in linea teorica, di riuscire ad ottenere una qualità d'immagine soddisfacente per quei titoli particolarmente "pesanti" dal punto di vista grafico che, per mantenere un framerate adeguato sulla console di casa Valve, necessitano di essere eseguiti a risoluzioni basse o con le impostazioni "performance" (che tipicamente riducono, anche sensibilmente, la qualità d'immagine). Ma per farlo è necessario installare un plugin che consente si sfruttare FSR4 su Steam Deck: si tratta, inutile a dirsi, di una procedura non ufficiale, nè supportata da AMD.

La procedura è un po' complessa e richiede Decky Loader (noto gestore di plugin per la Steam Deck), oltre a una serie di passaggi per l'installazione e la configurazione del plugin Decky Framegen che, nell'ultima versione rilasciata, abilita FSR4. Di seguito vi elenchiamo le due procedure: la prima per l'installazione di Decky Loader (nel caso non sia già installato) e la seconda per l'installazione del plugin e la configurazione di OptiScaler.

Installare Decky Loader

Accendere la Steam Deck e assicurarsi che sia connessa a Internet.

Passare alla modalità Desktop: premere il pulsante Steam, andare su On/Off e selezionare Passa alla modalità Desktop.

Consigliato: collegare mouse e tastiera per semplificare la navigazione in modalità Desktop.

Aprire il browser Internet dalla modalità Desktop (se non presente, installarlo tramite Discover App).

Visitare la pagina GitHub ufficiale di Decky Loader o il sito Decky.xyz per scaricare linstaller.

Scaricare il file di installazione

In alternativa aprire lapp Konsole (terminale), quindi eseguire il comando:

curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

e seguire le istruzioni a schermo.

e seguire le istruzioni a schermo. Se richiesto, inserire (o creare) la password di amministratore/sudo per consentire linstallazione.

Al termine dellinstallazione, riavviare la Steam Deck in modalità Gaming (icona Return to Gaming Mode).

Accedere al menu rapido (Quick Access, pulsante con tre puntini sotto il trackpad destro) e verificare la presenza dellicona di Decky Loader.

Da Decky Loader sarà possibile gestire, installare e aggiornare i plugin desiderati.

Installare Decky Framegen e configurare OptiScaler

Accendere la Steam Deck e assicurarsi che sia connessa a Internet.

Passare alla modalità Desktop: premere il pulsante Steam, andare su On/Off e selezionare Passa alla modalità Desktop.

Scaricare il plugin "Decky-Framegen.zip" direttamente da GitHub tramite il browser di Steam Deck.

Tornare alla modalità Gioco premendo l'icona "Return to Gaming Mode".

Installare il plugin: in Decky Loader selezionare "install from zip" nelle impostazioni sviluppatore.

Impostare OptiScaler: una volta installato il plugin, aprirlo e premere "Setup OptiScaler Mod".

Configurare i giochi: per ogni gioco che si intende eseguire con FSR4 è necessario cliccare su "Copy patch Command" nel plugin, quindi andare nelle proprietà del singolo gioco (l'icona a ingranaggio a destra nella schermata di avvio del gioco), scegliere "Proprietà", quindi "Generali" e scorrere fino a "Opzioni di avvio" e incollare il comando precedentemente copiato ( ~/fgmod/fgmod %command% ) nella riga di delle opzioni di avvio.

) nella riga di delle opzioni di avvio. Abilitare le funzionalità DLSS all'interno dei giochi.

Configurare uno dei pulsanti posteriori della Steam Deck con il comando "Insert" da tastiera per mostrare l'overlay delle impostazioni OptiScaler.

Regolare le impostazioni direttamente in-game tramite l'overlay di OptiScaler.

E' importante, come indicato nella procedura qui sopra, abilitare le opzioni DLSS nelle impostazioni grafiche: questo passaggio è fondamentale perché Decky Framegen usa API NVIDIA emulate per attivare funzioni di upscaling su hardware AMD ed Intel.

L'uso di FSR4 può avere un impatto, anche significativo, sull'autonomia operativa dal momento che comunque richiede maggior potenza di calcolo ed è quindi da suggerire l'uso di Steam Deck in modalità docked o collegandola all'alimentatore. E' da mettere in conto anche un aumento dell'input lag. In ogni caso la qualità visiva che si può ottenere con FSR4 è sensibilmente superiore alle precedenti versioni della tecnologia FSR su Steam Deck.

E' importante, infine, ribadire che le procedure che vi abbiamo riportato non sono ufficialmente supportate ne' da Valve, ne' da AMD e vanno quindi eseguite a "proprio rischio e pericolo".