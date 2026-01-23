Forza Horizon 6: ulteriori dettagli emergono dall'ultimo trailer all'Xbox Developer Direct 2026

Forza Horizon 6 uscirà il 19 maggio 2026 su Xbox Series X/S, PC e Game Pass, con una versione PS5 prevista entro l'anno. Ambientato in Giappone, offrirà la mappa più grande della serie, Tokyo gigantesca, oltre 550 auto, nuove modalità social, personalizzazione avanzata e importanti miglioramenti tecnici

Durante l'Xbox Developer Direct del 2026, Microsoft e Playground Games hanno finalmente mostrato in modo approfondito Forza Horizon 6, confermando una serie di novità che segnano un punto di svolta per la celebre saga racing open world. Il gioco uscirà il 19 maggio 2026 su Xbox Series X/S e PC, sarà incluso fin dal day one nel Game Pass, e arriverà anche su PlayStation 5 più avanti nel corso dell'anno, ampliando ulteriormente il pubblico della serie.

Per questa nuova iterazione, Playground Games ha scelto il Giappone come ambientazione, definendo la mappa di Forza Horizon 6 come la più grande mai realizzata nella storia del franchise. L'open world riflette la straordinaria varietà del Paese, alternando zone urbane ultramoderne a paesaggi rurali, aree tradizionali e spettacolari tratti montani. La mappa è stata progettata con una forte enfasi sulla verticalità, includendo strade ispirate a luoghi iconici come la C1 Loop, Gingko Avenue e passi montani come Monte Haruna e Bandai-Azuma.

Uno dei punti di forza è rappresentato da Tokyo City, descritta come la più grande area urbana mai vista in Forza Horizon: una città cinque volte più estesa rispetto alle precedenti, suddivisa in distretti unici e riconoscibili. L'esplorazione sarà arricchita dall'Adventure Journal, che terrà traccia di auto, case, punti di riferimento e mascotte collezionabili.

Ulteriori dettagli rivelati su Forza Horizon 6

Il sistema di progressione vede il giocatore iniziare come semplice turista. Superate le qualificazioni, si scaleranno le gerarchie partecipando a gare sempre più impegnative e ottenendo nuovi wristband. Per avanzare sarà necessario affrontare eventi spettacolari, tra cui i classici Showcase e i nuovi Rush obstacle courses. Raggiunto il braccialetto d'oro, si sbloccherà Legend Island, un'area esclusiva con eventi, tracciati e zone inedite.

Al lancio saranno disponibili oltre 550 auto, dalle classiche alle supercar moderne, inclusa la GR GT. Debuttano nuove personalizzazioni come body kit inediti, Forza Aero migliorato e la possibilità di dipingere le livree sui vetri. Il parco auto è stato bilanciato meglio tra tutte le classi, dalla D alla nuova Classe R, pensata per vetture da pista. Migliorano anche l'audio dei veicoli e l'interazione con l'ambiente, con effetti come l'usura estetica degli pneumatici.

Le auto potranno essere custodite in garage personalizzabili, presenti in ogni casa del giocatore. Fa il suo debutto anche The Estate, una vasta valle montana dove costruire e decorare una residenza permanente, visitabile dagli amici. Le funzionalità social si espandono con raduni open world, gare notturne Touge, Time Attack Circuit senza caricamenti e nuove opzioni di accessibilità.