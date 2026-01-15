Forza Horizon 6: spunta la possibile data d'uscita del gioco

Un presunto leak apparso in Forza Horizon 5 indica l'uscita di Forza Horizon 6 il 19 maggio 2026. Il gioco includerebbe oltre 550 auto e quattro giorni di accesso anticipato per la Premium Edition. La conferma ufficiale è attesa all'Xbox Developer_Direct

Forza Horizon 6 potrebbe arrivare molto prima del previsto. In base a un presunto leak emerso direttamente all'interno di Forza Horizon 5, il nuovo capitolo della celebre serie open world di Playground Games sarebbe in uscita il 19 maggio 2026. In attesa della presentazione ufficiale prevista per il prossimo Xbox Developer_Direct, l'indiscrezione ha già acceso l'entusiasmo della community.

L'immagine incriminata è stata condivisa su X dall'account Xbox Infinite e mostrerebbe un pop-up apparso casualmente durante una sessione di gioco di Forza Horizon 5. Il messaggio inviterebbe i giocatori a prenotare Forza Horizon 6, offrendo come bonus una Ferrari J50. Sempre secondo il leak, chi acquisterà la Premium Edition potrà accedere al gioco con quattro giorni di anticipo, a partire quindi dal 15 maggio.

[ Forza Horizon 6 ] 19 2026



pic.twitter.com/vW1RVI7roP XBOX INFINITE (@XBOXF10) January 14, 2026

I contenuti inclusi nella versione Premium sembrano in linea con quanto visto nel capitolo precedente. Oltre all'accesso anticipato, il pacchetto comprenderebbe la VIP Membership, il Welcome Pack, il Car Pass, due espansioni Premium post-lancio e l'Italian Passion Car Pack, anch'esso previsto dopo l'uscita ufficiale. È presente anche un Time Attack Car Pack, che arricchirebbe ulteriormente il parco auto disponibile.

Ulteriori dettagli sulla data d'uscita di Forza Horizon 6 e non solo

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio il numero di veicoli. Forza Horizon 6 dovrebbe includere oltre 550 auto al lancio, superando le già impressionanti 500+ vetture disponibili in Forza Horizon 5. Un dato che confermerebbe l'ambizione del progetto, definito dallo stesso Playground Games come "la più grande avventura di guida open world nella storia di Forza Horizon", dichiarazione risalente a settembre 2025.

Restano tuttavia alcuni dubbi sull'autenticità del leak. L'utente che ha segnalato la comparsa del pop-up sostiene che l'immagine sia apparsa dopo l'uscita dal garage e prima della consegna di un'auto, ma al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Microsoft o Playground Games. Come sempre in questi casi, è bene prendere le informazioni con cautela.

Nonostante ciò, la data del 19 maggio risulta coerente con precedenti rumor che indicavano un lancio nella prima metà del 2026. La verità dovrebbe emergere molto presto.