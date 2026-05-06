Forza Horizon 6 raggiunge la fase gold e svela le modalità grafiche su Xbox Series X/S

Forza Horizon 6 è in fase gold e mostra le sue modalità grafiche su Xbox Series X/S. Qualità offre 4K a 30 FPS, Performance punta a 60 FPS dinamici. Su Series S risoluzioni ridotte ma stabili. Su PC è disponibile il preset Extreme RT con ray tracing e prestazioni elevate

Forza Horizon 6 ha raggiunto lo stato "gold", segnando un'importante tappa nello sviluppo, e insieme a questo annuncio Playground Games ha condiviso i dettagli sulle modalità grafiche disponibili per Xbox Series X/S.

Su Xbox Series X saranno presenti due configurazioni principali. La modalità Qualità è pensata per privilegiare la qualità visiva e offre una risoluzione 4K nativa a 30 fotogrammi al secondo, accompagnata da un livello più elevato di dettaglio grafico rispetto all'altra modalità. Questo approccio punta a garantire un'esperienza visiva più ricca e definita.

La modalità Performance, invece, è progettata per privilegiare la fluidità. In questo caso il gioco mira a 60 FPS, mantenendo comunque una risoluzione dinamica che si adatta alle esigenze della scena per assicurare la stabilità del frame rate. La risoluzione può variare, anche se il target rimane il 4K, con possibili riduzioni nei momenti più complessi dal punto di vista grafico.

Forza Horizon 6: modalità grafiche anche per Xbox Series S

Su Xbox Series S, le impostazioni risultano leggermente ridimensionate. La modalità Qualità offre una risoluzione di 1440p a 30 FPS, mentre la modalità Performance punta a 1080p a 60 FPS. Anche in questo caso entrambe le opzioni utilizzano una risoluzione dinamica per mantenere stabile il numero di fotogrammi al secondo.

Per chi desidera la massima qualità possibile, la versione PC rappresenta l'opzione più avanzata. Il gioco supporta un preset denominato Extreme RT, che integra ray tracing, risoluzione 4K upscalata e prestazioni superiori ai 60 FPS, ma richiede hardware particolarmente potente. Tuttavia, anche impostazioni più tradizionali consentono di raggiungere il 4K nativo con prestazioni elevate.

Il lancio di Forza Horizon 6 è previsto per il 19 maggio su Xbox Series X/S e PC, mentre la versione per PlayStation 5 arriverà successivamente nel corso dell'anno. Il nuovo capitolo della serie conferma quindi l'attenzione degli sviluppatori nel bilanciare qualità grafica e fluidità.