Forza Horizon 6 porta i giocatori in Giappone: data di uscita fissata e novità su Xbox Game Pass
Playground Games ha ufficializzato Forza Horizon 6, ambientato in Giappone e atteso per il 2026. Il titolo sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass come titolo Xbox Play Anywhere, in un anno già carico di uscite per i franchise più importanti di Microsoftdi Redazione pubblicata il 25 Settembre 2025, alle 11:31 nel canale Videogames
Forza Horizon 6 è realtà: Playground Games ha svelato con un teaser trailer che il prossimo capitolo della celebre saga racing sarà ambientato in Giappone. La finestra di lancio è fissata al 2026, con disponibilità sin dal primo giorno su Xbox Game Pass e compatibilità Xbox Play Anywhere.
Il breve video pubblicato sull'account ufficiale di Forza Horizon ha confermato che il Festival Horizon si sposterà in Oriente, e offrirà ai giocatori nuove strade da percorrere, scenari urbani e paesaggi naturali che prometteranno di esaltare le sessioni di guida libera e le competizioni online. L'annuncio anticipa quello che molti si aspettavano durante l'evento Xbox Tokyo Game Show ed evidenzia come la comunicazione sul progetto sia già entrata nel vivo.
Il 2026 sarà un anno particolarmente intenso per Microsoft: oltre a Forza Horizon 6, arriveranno anche Gears of War: E-Day, il remaster di Halo: Combat Evolved e il nuovo Fable, sempre sviluppato da Playground Games. Un calendario che segna un periodo denso di uscite per i franchise più apprezzati dell'ecosistema Xbox.
L'uscita di Forza Horizon 6 seguirà a distanza di un anno la pubblicazione di Forza Horizon 5 su PlayStation 5, titolo che a quattro anni dalla prima release è riuscito a conquistare la vetta delle classifiche del PlayStation Store e a diventare uno dei giochi più scaricati sulla console Sony nel corso del 2025.
Loro risparmiano, e noi ci rimettiamo....
hanno sbagliato alla grande ad azzoppare forza motorsport, ora che han deciso di diventare multipiatta motorsport avrebbe fatto il botto su playstation visto che gran turismo 7 e sport sono due giochi mediocri che vendono solo per i fanboy e perchè non c'è altro racing nel genere sim/arcade.
Il 7 sopratutto una delusione clamorosa, quella specie di carriera che hanno messo è indecente oltre al fatto di chiamarlo gaas ma mettono solo furgoncini e nessuna pista
