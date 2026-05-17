Forza Horizon 6, l'early access è già un successo: numeri record su Steam

Il lancio in early access di Forza Horizon 6 su Steam è un record: la Premium Edition trascina il titolo a un picco di 178 mila giocatori simultanei e oltre il 72% di recensioni positive. L'uscita ufficiale su PC, Xbox e Game Pass è fissata per il 19 maggio.

Il lancio di Forza Horizon 6 è un successo. L'early access garantito ai possessori della Premium Edition del gioco (la cui data di uscita ufficiale è fissata per il 19 maggio) sta facendo registrare ottimi numeri su Steam. Si tratta di un segnale chiaro: il titolo ha convinto gli appassionati. Per approfondire le meccaniche di gioco e gli aspetti tecnici vi rimandiamo alla recensione di Forza Horizon 6 di Hardware Upgrade. Di seguito, invece, andremo ad analizzare i primi numeri sul lancio del gioco.

Un lancio da record

Per Forza Horizon 6, al momento in cui scriviamo, il picco di giocatori in contemporanea su Steam, come confermato da Steamdb, risulta essere pari a 178 mila. Da segnalare, inoltre, che più del 72% delle recensioni rilasciate dagli utenti sono positive.

I numeri relativi ai giocatori in contemporanea assumono un aspetto ancora più rilevante se si considera che per ottenere l'early access è necessario aver acquistato la Premium Edition, disponibile con un prezzo di 119,99 euro, una cifra senza dubbio superiore ai 69,99 euro richiesti per la versione Standard.

Quest'esborso extra non ha spaventato gli utenti. Centinaia di appassionati hanno già acquistato il gioco optando per la Premium Edition. Il lancio ufficiale è fissato per il 19 maggio, con il gioco che arriverà su Xbox Series X e Series S, dove ci saranno varie modalità grafiche per garantire un'esperienza di gioco soddisfacente, oltre che su PC. Il titolo sarà anche incluso nel catalogo del Game Pass Ultimate e del Game Pass PC.