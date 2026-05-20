Fortnite torna sull'App Store di Apple in quasi tutto il mondo mentre continua la lunga battaglia legale tra Epic Games e Cupertino

Fortnite è nuovamente disponibile sull'App Store in quasi tutti i Paesi dopo anni di scontro tra Epic Games e Apple. L'Australia resta esclusa in attesa di una decisione del tribunale. Epic continua ad accusare Apple di ostacolare concorrenza e pagamenti alternativi, mentre affronta sfide economiche e un calo del coinvolgimento nel gioco

Fortnite è tornato sull'App Store di Apple nella maggior parte dei mercati internazionali, segnando un nuovo capitolo nella lunga disputa legale tra Epic Games e il colosso di Cupertino. Dopo essere stato rimosso dai dispositivi iOS nel 2020, il celebre battle royale può ora essere nuovamente scaricato in quasi tutti gli store regionali, anche se la controversia tra le due aziende è ancora in corso.

Epic Games ha dichiarato che continuerà a contestare quelle che definisce pratiche anticoncorrenziali adottate da Apple, in particolare il divieto di store alternativi e le restrizioni sui sistemi di pagamento esterni. Secondo la società, in diverse aree del mondo, come Giappone, Unione Europea e Regno Unito, sono state introdotte normative per favorire una maggiore apertura del mercato, ma Apple avrebbe risposto imponendo nuove condizioni, commissioni e procedure considerate penalizzanti per gli sviluppatori.

L'unico mercato importante in cui Fortnite non è ancora disponibile è l'Australia. Epic ha ricordato di aver ottenuto una vittoria in tribunale contro Apple, con la Corte che ha ritenuto illegittime diverse clausole imposte agli sviluppatori. Tuttavia, l'azienda sostiene che tali condizioni continuino a essere applicate e ha chiesto al giudice di intervenire per porre fine a questa situazione. Fino a una decisione definitiva o a un accordo su condizioni di pagamento ritenute legali, il gioco non potrà tornare sugli store australiani.

Fortnite e App Store: una disputa praticamente infinita

Il conflitto tra Epic e Apple ebbe inizio nel 2020, quando Epic introdusse in Fortnite un sistema di pagamento diretto per aggirare la commissione del 30% richiesta da Apple sugli acquisti in-app. La reazione fu immediata: Fortnite venne rimosso dall'App Store e l'account sviluppatore di Epic fu sospeso.

Nel frattempo, Epic Games ha affrontato anche altre difficoltà. A marzo l'azienda ha licenziato oltre 1.000 dipendenti, e il CEO Tim Sweeney ha attribuito in parte questa decisione a un calo dell'interesse verso Fortnite.

Nel rapporto annuale, Epic ha confermato che il tempo complessivo trascorso nel gioco è diminuito, mentre i titoli di terze parti presenti nell'ecosistema hanno registrato una crescita del 4%. All'inizio del mese, la società ha inoltre aumentato il prezzo dei V-Bucks, spiegando che i costi di gestione del gioco sono cresciuti sensibilmente.