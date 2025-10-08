Fortnite celebra Halloween con tre nuovi crossover horror: tutti i dettagli su Fortnitemares 2025

Epic Games ha annunciato tre grandi collaborazioni per Fortnitemares 2025, l'evento di Halloween di Fortnite: Scooby-Doo, Scream e il videogioco horror R.E.P.O. entreranno nel mondo del battle royale con nuove skin, modalità e oggetti a tema. L'evento inizierà il 9 ottobre e durerà fino al 1° novembre.

Epic Games ha ufficialmente svelato tre importanti collaborazioni in arrivo con l'edizione 2025 di Fortnitemares, l'evento annuale di Halloween di Fortnite. Quest'anno, i protagonisti delle nuove partnership saranno Scooby-Doo, Scream e il videogioco horror cooperativo R.E.P.O., in una delle stagioni più ambiziose e ricche di contenuti nella storia del titolo.

Fortnitemares rappresenta da anni l'occasione in cui Fortnite abbraccia il lato più oscuro e divertente del suo universo, introducendo skin a tema, nuove modalità e modifiche alla mappa. Secondo le prime anticipazioni, l'edizione di quest'anno inizierà ufficialmente il 9 ottobre, subito dopo l'aggiornamento principale che seguirà il crossover con i Kpop Demon Hunters. L'evento rimarrà attivo fino al 1° novembre, data prevista per la conclusione del Capitolo 6 Stagione 4, già ricco di collaborazioni con franchise iconici come Halo e Power Rangers.

Le prime conferme sono arrivate tramite tre post pubblicati sul profilo ufficiale Reddit di Fortnite, che hanno scatenato l'entusiasmo dei fan. In uno dei teaser, compare un'immagine di Ghostface, l'assassino mascherato di Scream, che impugna un coltello riflettendo il volto del popolare personaggio Peely. Tutto lascia intendere che Ghostface diventerà presto una skin acquistabile nel negozio oggetti, forse accompagnato da emote e accessori dedicati.

Fortnite: le collaborazioni in occasione del Fortnitemares, Scooby-Doo e R.E.P.O. tra i protagonisti

Il secondo teaser riguarda Scooby-Doo, una delle serie animate più amate di sempre. La collaborazione, di cui si parlava già da mesi, sembra ora ufficiale. Anche se Epic Games non ha ancora rivelato quanti personaggi arriveranno nel gioco, è probabile che vedremo skin ispirate a Shaggy, Daphne, Velma e Fred, insieme al celebre furgone Mystery Machine.

Infine, l'universo di Fortnite si aprirà anche al videogioco horror R.E.P.O., con un'immagine che mostra uno zombie di Fortnite che irrompe in una stanza, mentre i personaggi di R.E.P.O. fuggono terrorizzati. Anche in questo caso si prevede l'arrivo di nuove skin e oggetti tematici per la modalità Battle Royale.

Curiosamente, un franchise iconico come Friday the 13th (Venerdì 13) e il suo celebre assassino Jason Voorhees è ancora assente dai teaser ufficiali, ma i fan non escludono un suo possibile arrivo a sorpresa nel corso dell'evento.