Forse, finalmente, ci siamo? Alcuni rumor prevedono l'annuncio di Half-Life 3 a breve

La comunità di Half-Life è in fermento: secondo numerosi fan, l'attesissimo Half-Life 3 potrebbe essere annunciato molto presto, forse già il 18 novembre 2025. L'ipotesi nasce da un'analisi dettagliata condotta da un utente di Reddit, sameseksure, che ha studiato i movimenti del banner principale dello Steam Store.

Secondo il fan, Valve utilizza quel banner per promuovere eventi o prodotti di grande rilievo, come le Steam Sale o i nuovi hardware e titoli interni.

In passato, ad esempio, il banner è stato dedicato a Half-Life: Alyx subito dopo l'annuncio nel 2019, e al visore Valve Index al momento della presentazione. Proprio per questo, l'azienda evita di sovrapporre l'annuncio di nuovi prodotti a grandi eventi promozionali, per non "cannibalizzare" la propria visibilità.

L'analisi delle iniziative su Steam e l'ipotesi dell'annuncio di Half-Life 3

Analizzando il calendario ufficiale delle prossime iniziative su Steam, è emerso un dettaglio curioso: tra il 18 novembre e l'8 dicembre non sono previsti eventi di rilievo. Si tratta di una pausa insolita, che molti interpretano come una finestra riservata a un annuncio importante. A rafforzare questa teoria c'è il fatto che la tradizionale Autumn Sale sia stata spostata da novembre a settembre, con Valve che ha ironizzato dicendo di essere "pazza" e "in anticipo di due mesi, intenzionalmente".

Tutti questi elementi hanno portato diversi appassionati a pensare che qualcosa di grande stia per accadere. Alcuni ipotizzano che Valve stia preparando non solo l'annuncio di Half-Life 3, ma anche quello di un nuovo visore VR, noto internamente con il nome in codice Deckard.

L'idea si collega anche alle indiscrezioni emerse negli ultimi mesi: secondo fonti ritenute affidabili, Valve starebbe lavorando a un progetto denominato HLX, definito "giocabile dall'inizio alla fine". Il noto insider Tyler McVicker ha inoltre suggerito che il nuovo capitolo di Half-Life potrebbe uscire entro la fine del 2025.