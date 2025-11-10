Forse, finalmente, ci siamo? Alcuni rumor prevedono l'annuncio di Half-Life 3 a breve
La comunità di Half-Life è in fermento: secondo numerosi fan, l'attesissimo Half-Life 3 potrebbe essere annunciato molto presto, forse già il 18 novembre 2025. L'ipotesi nasce da un'analisi dettagliata condotta da un utente di Reddit, sameseksure, che ha studiato i movimenti del banner principale dello Steam Store.
Secondo il fan, Valve utilizza quel banner per promuovere eventi o prodotti di grande rilievo, come le Steam Sale o i nuovi hardware e titoli interni.
In passato, ad esempio, il banner è stato dedicato a Half-Life: Alyx subito dopo l'annuncio nel 2019, e al visore Valve Index al momento della presentazione. Proprio per questo, l'azienda evita di sovrapporre l'annuncio di nuovi prodotti a grandi eventi promozionali, per non "cannibalizzare" la propria visibilità.
L'analisi delle iniziative su Steam e l'ipotesi dell'annuncio di Half-Life 3
Analizzando il calendario ufficiale delle prossime iniziative su Steam, è emerso un dettaglio curioso: tra il 18 novembre e l'8 dicembre non sono previsti eventi di rilievo. Si tratta di una pausa insolita, che molti interpretano come una finestra riservata a un annuncio importante. A rafforzare questa teoria c'è il fatto che la tradizionale Autumn Sale sia stata spostata da novembre a settembre, con Valve che ha ironizzato dicendo di essere "pazza" e "in anticipo di due mesi, intenzionalmente".
Tutti questi elementi hanno portato diversi appassionati a pensare che qualcosa di grande stia per accadere. Alcuni ipotizzano che Valve stia preparando non solo l'annuncio di Half-Life 3, ma anche quello di un nuovo visore VR, noto internamente con il nome in codice Deckard.
L'idea si collega anche alle indiscrezioni emerse negli ultimi mesi: secondo fonti ritenute affidabili, Valve starebbe lavorando a un progetto denominato HLX, definito "giocabile dall'inizio alla fine". Il noto insider Tyler McVicker ha inoltre suggerito che il nuovo capitolo di Half-Life potrebbe uscire entro la fine del 2025.
Ci credo poco.
Si penso anche io che forse potrebbe essere una sorta di Alyx 2.
Roba solo per VR, il che spiegherebbe l'assenza di pubblicizzazione.
Roba solo per VR, il che spiegherebbe l'assenza di pubblicizzazione.
lo spero vivamente, alyx e' stata un'esperienza quasi trascendentale, una meraviglia assoluta.
Quoto!
