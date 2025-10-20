Football Manager 26 ottiene la licenza FIFA ufficiale per la prima volta nella storia

Svolta storica per Football Manager 26 con l'arrivo della licenza ufficiale FIFA e l'inclusione di kit, loghi e grafiche dei tornei mondiali. L'edizione introdurrà anche il calcio femminile, una modalità International Management rinnovata e segnerà il debutto sul motore Unity.

Per la prima volta nella storia della serie, Football Manager 26 includerà la licenza ufficiale FIFA, aprendo una nuova era per il celebre gestionale calcistico sviluppato da Sports Interactive. Il nuovo accordo pluriennale tra lo studio britannico e la federazione internazionale permetterà di introdurre nel gioco tutti gli elementi ufficiali dei tornei FIFA, a partire dal Mondiale 2026, che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti.

L'annuncio, definito "un momento storico" dal direttore dello studio Miles Jacobson, coincide con un'importante revisione della modalità International Management, che riceverà un aggiornamento speciale in vista del torneo del prossimo anno. Questo update, previsto per la primavera 2026, sarà disponibile su tutte le versioni del gioco, incluse le edizioni Console e Touch, e introdurrà nuove funzionalità per la gestione delle nazionali.

Grazie alla licenza ufficiale, Football Manager 26 potrà finalmente includere le divise autentiche delle 48 squadre qualificate alla Coppa del Mondo FIFA, oltre a grafiche televisive, loghi, trofei e branding ufficiale. Un'aggiunta che promette di rendere l'esperienza ancora più immersiva.

Football Manager 26 licenza FIFA: le parole di Jacobson

Jacobson ha sottolineato come la collaborazione con FIFA rappresenti un passo fondamentale per l'evoluzione del titolo: "Rinnovare la gestione delle nazionali in un anno di Coppa del Mondo era una priorità. Farlo con il supporto ufficiale di FIFA, con grafiche e kit reali, è un onore e un sogno che si realizza per noi e per i fan".

L'accordo con FIFA si aggiunge ad altre importanti novità introdotte con questa edizione, come l'arrivo del calcio femminile, anch'esso ufficialmente incluso per la prima volta. Inoltre, Football Manager 26 segna il debutto della serie sul motore Unity, che promette una resa visiva più fluida e realistica, sebbene i primi test mostrino che i giocatori dovranno abituarsi a una gestione diversa dei ritmi e delle interfacce.

Il titolo uscirà il 4 novembre 2025 su tutte le piattaforme e rappresenta, secondo gli sviluppatori, solo l'inizio di una nuova fase di collaborazione con FIFA, che proseguirà anche nel 2026 e negli anni successivi.