Football Manager 26 debutta su Steam con recensioni molto negative

Football Manager 26 è stato accolto con recensioni perlopiù negative su Steam, a causa di un'interfaccia complicata, bug e poca innovazione. Tuttavia, la nuova gestione tattica è stata apprezzata. Con oltre 3.900 recensioni negative, Sports Interactive dovrà lavorare per riconquistare la fiducia dei fan nelle prossime settimane

Football Manager 26, il nuovo capitolo della celebre serie gestionale calcistica di Sports Interactive, è stato lanciato ufficialmente su Steam il 5 novembre, ma il debutto non è andato come previsto. A poche ore dalluscita, il gioco ha raccolto una valutazione "perlopiù negativa" da parte degli utenti della piattaforma, con oltre 5.200 recensioni pubblicate, di cui circa 3.900 sono negative.

Le principali critiche si concentrano su tre aspetti: l'interfaccia utente, la presenza di bug e problemi tecnici, e una sensazione generale di ripetitività rispetto ai capitoli precedenti. L'elemento più discusso è sicuramente la nuova UI, completamente ridisegnata per offrire un aspetto più moderno, ma giudicata da molti giocatori come poco intuitiva e "clunky", ovvero macchinosa e difficile da navigare.

Uno dei commenti più votati su Steam, firmato dall'utente Spittfire, che ha già accumulato oltre 60 ore di gioco, riassume bene il sentimento generale della community: "La revisione dell'interfaccia è visivamente impressionante a prima vista, ma rende l'esperienza complessiva più scomoda e lenta. Navigare tra i vari menu è diventato un compito frustrante".

Recensioni negative per Football Manager 26 ma anche elementi positivi

Nonostante le numerose critiche, alcuni aspetti del gioco sono stati accolti positivamente. In particolare, la nuova gestione tattica ha ricevuto elogi unanimi. Sempre Spittfire riconosce che "il lato tattico è sempre stato il mio preferito, e FM26 introduce un nuovo livello di libertà per gli allenatori più strategici". Anche se la terminologia di alcune posizioni è giudicata "un po' goffa", le innovazioni tattiche sembrano rappresentare un passo avanti rispetto al passato.

Il gioco era già disponibile in accesso anticipato dalla fine di ottobre, permettendo ai fan più appassionati di testarlo in anteprima. Tuttavia, come sottolineato da Eurogamer nella propria anteprima, FM26 "richiede tempo per essere assimilato", un avvertimento che oggi appare quasi profetico.

Sports Interactive dovrà ora lavorare duramente per correggere i problemi tecnici e migliorare la qualità generale del prodotto. La speranza dei fan è che i prossimi aggiornamenti possano invertire il trend negativo.