Flight Simulator su PlayStation per la prima volta dopo 40 anni: sfrutterò al meglio le funzioni di PS5
Microsoft Flight Simulator 2024 debutta su PlayStation 5 e PS5 Pro, offrendo per la prima volta ai giocatori Sony lesperienza del simulatore di volo consumer più avanzato al mondo. Tra oltre 125 velivoli, modalità carriera, sfide competitive e funzionalità DualSense, il titolo sarà disponibile dall8 dicembre con accesso anticipato il 3 dicembredi Vittorio Rienzo pubblicata il 25 Settembre 2025, alle 17:52 nel canale Videogames
SonyPlaystationMicrosoft
Microsoft Flight Simulator 2024 segna un momento storico: per la prima volta la celebre saga di simulazione di volo arriva su PlayStation 5 e PS5 Pro. Dopo oltre quarantanni di successi su PC e Xbox, gli appassionati PlayStation potranno vivere lesperienza del simulatore di volo consumer più avanzato al mondo.
La nuova edizione, annunciata allo State of Play, porta con sé la flotta più ampia mai realizzata per un simulatore: 125 velivoli tra ultraleggeri, elicotteri, eVTOL, jet privati, aerei commerciali, trasporti militari e persino caccia da combattimento. Ogni modello è riprodotto con un elevatissimo livello di dettaglio, testato e validato da piloti professionisti.
Su PlayStation, lesperienza diventa ancora più immersiva grazie al controller DualSense. I grilletti adattivi simulano la resistenza dellaria, laltoparlante riproduce le comunicazioni ATC e i comandi giroscopici aggiungono precisione ai movimenti. Il tutto è supportato dalla potenza grafica di PS5 e PS5 Pro, che permettono di esplorare 40.000 aeroporti e oltre 60.000 eliporti in tutto il mondo, con condizioni meteo dinamiche e traffico aereo in tempo reale.
Una delle novità più importanti è il sistema delle carriere, che permette ai nuovi piloti di apprendere le basi e ai veterani di affrontare missioni complesse: operazioni antincendio, ricerca e soccorso, costruzione aerea, attività agricole e molto altro.
A queste si aggiungono sfide di atterraggio, gare di rally e la Challenge League, pensata per il confronto competitivo online.
Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5 non è solo competizione: i giocatori potranno anche esplorare i cieli per scopi turistici e fotografici, sorvolando paesaggi iconici e città storiche, con la possibilità di avvistare fauna esotica in giro per il pianeta. Unulteriore novità è la possibilità di volare con lXB-1, il primo jet supersonico civile americano, capace di infrangere la barriera del suono.
Il gioco sarà disponibile per PlayStation a partire dal prossimo 8 dicembre. Tuttavia, coloro che preordineranno le edizioni Deluxe, Premium Deluxe o Aviator, potranno accedere anticipatamente al gioco già dal 3 dicembre.
