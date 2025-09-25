Flight Simulator su PlayStation per la prima volta dopo 40 anni: sfrutterò al meglio le funzioni di PS5

Microsoft Flight Simulator 2024 debutta su PlayStation 5 e PS5 Pro, offrendo per la prima volta ai giocatori Sony lesperienza del simulatore di volo consumer più avanzato al mondo. Tra oltre 125 velivoli, modalità carriera, sfide competitive e funzionalità DualSense, il titolo sarà disponibile dall8 dicembre con accesso anticipato il 3 dicembre

Microsoft Flight Simulator 2024 segna un momento storico: per la prima volta la celebre saga di simulazione di volo arriva su PlayStation 5 e PS5 Pro. Dopo oltre quarantanni di successi su PC e Xbox, gli appassionati PlayStation potranno vivere lesperienza del simulatore di volo consumer più avanzato al mondo.

La nuova edizione, annunciata allo State of Play, porta con sé la flotta più ampia mai realizzata per un simulatore: 125 velivoli tra ultraleggeri, elicotteri, eVTOL, jet privati, aerei commerciali, trasporti militari e persino caccia da combattimento. Ogni modello è riprodotto con un elevatissimo livello di dettaglio, testato e validato da piloti professionisti.

Su PlayStation, lesperienza diventa ancora più immersiva grazie al controller DualSense. I grilletti adattivi simulano la resistenza dellaria, laltoparlante riproduce le comunicazioni ATC e i comandi giroscopici aggiungono precisione ai movimenti. Il tutto è supportato dalla potenza grafica di PS5 e PS5 Pro, che permettono di esplorare 40.000 aeroporti e oltre 60.000 eliporti in tutto il mondo, con condizioni meteo dinamiche e traffico aereo in tempo reale.

Una delle novità più importanti è il sistema delle carriere, che permette ai nuovi piloti di apprendere le basi e ai veterani di affrontare missioni complesse: operazioni antincendio, ricerca e soccorso, costruzione aerea, attività agricole e molto altro.

A queste si aggiungono sfide di atterraggio, gare di rally e la Challenge League, pensata per il confronto competitivo online.

Microsoft Flight Simulator 2024 su PS5 non è solo competizione: i giocatori potranno anche esplorare i cieli per scopi turistici e fotografici, sorvolando paesaggi iconici e città storiche, con la possibilità di avvistare fauna esotica in giro per il pianeta. Unulteriore novità è la possibilità di volare con lXB-1, il primo jet supersonico civile americano, capace di infrangere la barriera del suono.

Il gioco sarà disponibile per PlayStation a partire dal prossimo 8 dicembre. Tuttavia, coloro che preordineranno le edizioni Deluxe, Premium Deluxe o Aviator, potranno accedere anticipatamente al gioco già dal 3 dicembre.