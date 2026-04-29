Fine di un'era nel gaming PC: Denuvo è stato aggirato in tutti i titoli grazie ai nuovi bypass
Il sistema DRM Denuvo, per anni leader nella protezione dei videogiochi PC, è stato aggirato completamente grazie a nuovi bypass basati su hypervisor. Gruppi di hacker hanno reso accessibili tutti i titoli protetti, segnando una svolta nella pirateria. Le contromisure di Irdeto potrebbero non bastare a invertire questa tendenzadi Francesco Messina pubblicata il 29 Aprile 2026, alle 09:21 nel canale Videogames
Negli ultimi anni, il sistema di protezione anti-pirateria Denuvo è stato considerato uno degli strumenti più efficaci per contrastare la diffusione illegale dei videogiochi su PC. Introdotto nel 2014 per proteggere titoli di alto profilo come FIFA 15, il software sviluppato da Irdeto ha costruito una reputazione quasi invincibile, rendendo estremamente difficile la creazione di versioni pirata funzionanti.
Nel tempo, diversi gruppi di hacker e sviluppatori indipendenti sono riusciti a violare la protezione di Denuvo, ma sempre caso per caso, spesso dopo settimane o mesi dal lancio ufficiale dei giochi. Tuttavia, la situazione sembra essere cambiata radicalmente nel 2026. Secondo diverse fonti della scena, non esisterebbero più giochi per PC protetti da Denuvo che non possano essere crackati o aggirati.
Il punto di svolta è rappresentato dall'introduzione di nuove tecniche di bypass basate su hypervisor non firmati. Questo metodo non rimuove direttamente il codice di protezione, ma inganna il sistema facendogli credere di essere eseguito su una copia legittima del gioco. Il gruppo DenuvOwO è tra i principali responsabili di questo progresso, avendo reso accessibili anche titoli recenti in tempi molto rapidi.
Denuvo è ancora efficace o è definitivamente "morto"?
Parallelamente, sviluppatori come Voices38 continuano a lavorare su approcci più tradizionali, cercando di eliminare completamente il codice Denuvo dai giochi più recenti. Questa doppia strategia (bypass e rimozione) ha contribuito a rendere il DRM sempre meno efficace.
La comunità online, inclusi forum e piattaforme come CrackWatch, sostiene che la "guerra al DRM" potrebbe essere giunta alla sua fase finale. Anche se Irdeto ha dichiarato di essere al lavoro su nuove contromisure, molti esperti ritengono che sia ormai troppo tardi per invertire la tendenza.
L'azienda potrebbe introdurre un check online obbligatorio sui giochi protetti dal sistema, a partire da quelli 2K. Si vocifera, infatti, che Irdeto sia pronta a implementare un sistema di controllo che impone check online ogni 14 giorni e una risposta diretta dai server della società.
In attesa di assistere alle prossime evoluzioni, rimangono ancora alcuni titoli, soprattutto nel settore della realtà virtuale, che non dispongono di versioni completamente libere da Denuvo. Tuttavia, è probabile che anche questi ultimi casi vengano presto risolti.
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Che li aprano come le cozze ! Senza pietà.
Godrò ancora di più il giorno che andranno in completa bancarotta...
Fermo restando che se compro qualcosa lo faccio da GOG, DRM Free, mi mettono sempre di ottimo umore queste notizie.
Pragmata ad esempio, nonostante le migliaia di post stucchevoli e ripetitivi di nerd brufolosi presi da "improvvisa voglia di far famiglia" (forse ignorano che i figli possono anche essere MASCHI e soprattutto che devi poi accudirli, crescerli, lavarli e che dopo del gaming per un bel pezzo te ne scordi...ma sorvoliamo !), dicevo, lo giocherei/proverei volentieri !
Ma ha DENUVO e quindi se lo possono tenere. Potrei comprarlo quando costerà di meno per poi giocarlo rimuovendo lo stesso, ma anche su una macchina dedicata, in tutta onestà, non utilizzerei mai questi sistemi (o altri) per patchare il gioco. Per cosa ? Per dover riformattare ogni volta e ricaricare un'immagine di backup della macchina ?
Nah...se uscirà su GOG un giorno bene, altrimenti pace.
Al massimo su Geforce NOW ci potrei fare un pensierino...
Ottimo lavoro CAPCOM. Fosse stato senza questa immondizia di DENUVO forse ve l'avrei comprato quasi subito.
Ricordo già 20 anni fa. Era nata la solita discussione. Se fate pagare i giochi 40 euro al posto di 60 , ne venderanno di più. O se proprio ,al lancio ,va bene vendeteli a 70 euro. Dopo 2 mesi abbassare a 60 e cosi via fino ad arrivare a 40 dopo un anno. Ci sono giochi che hanno 2 anni e li vendono ancora a 60. Si ok a volte fanno gli sconti al 50% ,ma fatevi più furbi no. Sistemate i prezzi di listino. Questo è un esempio ma è per far capire come penso sia meglio anche per le loro vendite. Anche perchè i costi per i sistemi antipirateria vengono scaricati sui consumatori.
Oppure sbaglio e probabilmente la gente anche a 20 euro non compra. Boh.
PS- Buongiorno Mr Saturn !!!
Ricordo già 20 anni fa. Era nata la solita discussione. Se fate pagare i giochi 40 euro al posto di 60 , ne venderanno di più. O se proprio ,al lancio ,va bene vendeteli a 70 euro. Dopo 2 mesi abbassare a 60 e cosi via fino ad arrivare a 40 dopo un anno. Ci sono giochi che hanno 2 anni e li vendono ancora a 60. Si ok a volte fanno gli sconti al 50% ,ma fatevi più furbi no. Sistemate i prezzi di listino. Questo è un esempio ma è per far capire come penso sia meglio anche per le loro vendite. Anche perchè i costi per i sistemi antipirateria vengono scaricati sui consumatori.
Oppure sbaglio e probabilmente la gente anche a 20 euro non compra. Boh.
Ci sono sicuramente quelli che anche a 20€ non comprano.
Ma chi vende vuole vendere sempre al massimo per avere il maggior profitto.
Purtroppo (o per fortuna) noi ragioniamo da acquirenti e spesso da persone ragionevoli. Quelli che invece si occupano delle vendite magari nemmeno sanno cosa stanno vendendo, ma gli interessa SOLO fare piu soldi, in qualunque modo possibile.
Giustamente.
EDIT
Riguardo alla news, si può dire che si sapeva già, era solo questione di tempo
Ricordo già 20 anni fa. Era nata la solita discussione. Se fate pagare i giochi 40 euro al posto di 60 , ne venderanno di più. O se proprio ,al lancio ,va bene vendeteli a 70 euro. Dopo 2 mesi abbassare a 60 e cosi via fino ad arrivare a 40 dopo un anno. Ci sono giochi che hanno 2 anni e li vendono ancora a 60. Si ok a volte fanno gli sconti al 50% ,ma fatevi più furbi no. Sistemate i prezzi di listino. Questo è un esempio ma è per far capire come penso sia meglio anche per le loro vendite. Anche perchè i costi per i sistemi antipirateria vengono scaricati sui consumatori.
Oppure sbaglio e probabilmente la gente anche a 20 euro non compra. Boh.
PS- Buongiorno Mr Saturn !!!
Buongiorno anche a te, carissimo !
Guardate, per dimostrare che non sono un contaballe.
Lo compro anche a 50 ! Adesso.
Linkatemi una versione non dico DRM-FREE ma "solo" DENUVO-FREE.
Poi posto logicamente gli screenshot !
Certo potete sempre farvi un PC a parte SOLO per giocare a giochi Denuvo crackati, ma ha davvero senso a questo punto visto il costo attuale e quanto risparmiereste non comprando i giochi? Ho seri dubbi.
Mettiamo anche che un PC rimanga IDENTICO per 10 anni. E che per un PC gaming serio oggi se ne vanno almeno 4-5k. Quanti giochi a 60€ NON devi comprare per rientrare della spesa? Ecco appunto. Probabilmente non giocherai mai a tutti quei giochi in 10 anni. E questo sempre considerando che il PC non abbia problemi o che duri 10 anni come spec necessarie per giocare. Senza contare che probabilmente su store diversi dopo qualceh mese li trovi anche a meno o in saldo.
Denuvo così come tutti i DRM di quel tipo, a dir poco invasivi, è giusto che vengano aperti come cozze.
Denuvo così come tutti i DRM di quel tipo, a dir poco invasivi, è giusto che vengano aperti come cozze.
Parlando di DENUVO nel merito: si mi stava sulle palle perchè MOLTO invasivo.
Concordo in pieno con Saturn e Darkon, il fatto che sia stato accoppato è un bene.
Da dire comunque che la cura è forse peggio della malattia perchè per aggirarlo devi mettere su un sistema hypervisor che pesa su prestazioni e soprattutto sicurezza. Non è che sta cosa del HV sia proprio una festa eh.. io personalmente evito questa soluzione.
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