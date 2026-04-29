Fine di un'era nel gaming PC: Denuvo è stato aggirato in tutti i titoli grazie ai nuovi bypass

Il sistema DRM Denuvo, per anni leader nella protezione dei videogiochi PC, è stato aggirato completamente grazie a nuovi bypass basati su hypervisor. Gruppi di hacker hanno reso accessibili tutti i titoli protetti, segnando una svolta nella pirateria. Le contromisure di Irdeto potrebbero non bastare a invertire questa tendenza

Negli ultimi anni, il sistema di protezione anti-pirateria Denuvo è stato considerato uno degli strumenti più efficaci per contrastare la diffusione illegale dei videogiochi su PC. Introdotto nel 2014 per proteggere titoli di alto profilo come FIFA 15, il software sviluppato da Irdeto ha costruito una reputazione quasi invincibile, rendendo estremamente difficile la creazione di versioni pirata funzionanti.

Nel tempo, diversi gruppi di hacker e sviluppatori indipendenti sono riusciti a violare la protezione di Denuvo, ma sempre caso per caso, spesso dopo settimane o mesi dal lancio ufficiale dei giochi. Tuttavia, la situazione sembra essere cambiata radicalmente nel 2026. Secondo diverse fonti della scena, non esisterebbero più giochi per PC protetti da Denuvo che non possano essere crackati o aggirati.

Il punto di svolta è rappresentato dall'introduzione di nuove tecniche di bypass basate su hypervisor non firmati. Questo metodo non rimuove direttamente il codice di protezione, ma inganna il sistema facendogli credere di essere eseguito su una copia legittima del gioco. Il gruppo DenuvOwO è tra i principali responsabili di questo progresso, avendo reso accessibili anche titoli recenti in tempi molto rapidi.

Denuvo è ancora efficace o è definitivamente "morto"?

Parallelamente, sviluppatori come Voices38 continuano a lavorare su approcci più tradizionali, cercando di eliminare completamente il codice Denuvo dai giochi più recenti. Questa doppia strategia (bypass e rimozione) ha contribuito a rendere il DRM sempre meno efficace.

La comunità online, inclusi forum e piattaforme come CrackWatch, sostiene che la "guerra al DRM" potrebbe essere giunta alla sua fase finale. Anche se Irdeto ha dichiarato di essere al lavoro su nuove contromisure, molti esperti ritengono che sia ormai troppo tardi per invertire la tendenza.

L'azienda potrebbe introdurre un check online obbligatorio sui giochi protetti dal sistema, a partire da quelli 2K. Si vocifera, infatti, che Irdeto sia pronta a implementare un sistema di controllo che impone check online ogni 14 giorni e una risposta diretta dai server della società.

In attesa di assistere alle prossime evoluzioni, rimangono ancora alcuni titoli, soprattutto nel settore della realtà virtuale, che non dispongono di versioni completamente libere da Denuvo. Tuttavia, è probabile che anche questi ultimi casi vengano presto risolti.