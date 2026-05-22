Fine degli aggiornamenti per Destiny 2, ma Destiny 3 dovrà aspettare

Bungie avrebbe deciso di non avviare subito lo sviluppo di Destiny 3 nonostante la conclusione degli aggiornamenti di Destiny 2. Secondo Bloomberg, lo studio starebbe affrontando nuovi licenziamenti e concentrando le proprie risorse su Marathon

La recente conferma della fine degli aggiornamenti live service di "Destiny 2" ha alimentato numerose speculazioni sul possibile arrivo di "Destiny 3", ma secondo nuove indiscrezioni la situazione interna di Bungie sarebbe molto più complessa del previsto. Un report pubblicato da Bloomberg, basato su fonti vicine allo studio, sostiene infatti che il team non stia lavorando attivamente a un nuovo capitolo principale della serie.

Secondo quanto riportato, Bungie non avrebbe ancora approvato alcun progetto specifico destinato all'attuale squadra di sviluppo di "Destiny 2". Questo significa che, almeno per il momento, il presunto "Destiny 3" non sarebbe entrato in una vera fase produttiva. Le idee legate al futuro del franchise sembrerebbero ancora ferme alle fasi iniziali di proposta e prototipazione, rendendo improbabile qualsiasi annuncio nel breve periodo.

La situazione sarebbe ulteriormente complicata dall'arrivo di nuovi licenziamenti all'interno dell'azienda. Bloomberg riferisce infatti che Bungie starebbe pianificando ulteriori tagli al personale dopo quelli già avvenuti nel 2024. In quell'occasione oltre 200 dipendenti persero il lavoro in seguito alla cancellazione di "Payback", uno spin-off ambientato nell'universo di Destiny.

Ulteriori dettagli sulla situazione in casa Bungie e sul progetto "Destiny 3"

All'epoca l'ex CEO Pete Parsons spiegò che lo studio si era disperso su troppi progetti contemporaneamente, utilizzando il termine "incubazione" per descrivere le numerose idee ancora in fase embrionale. Lo stesso concetto è riapparso nell'ultimo comunicato ufficiale di Bungie, dove l'azienda ha dichiarato di voler passare oltre "Destiny 2" per iniziare a lavorare ai futuri progetti in sviluppo preliminare.

Nel frattempo il focus principale dello studio sembra essere rivolto a "Marathon", lo shooter extraction rilanciato recentemente da Bungie. Secondo Jason Schreier, l'azienda continuerà a investire risorse sul titolo nel tentativo di rafforzarne il successo commerciale. Sebbene il gioco abbia ricevuto giudizi positivi, le vendite non avrebbero raggiunto i risultati sperati né da Bungie né da Sony.

Per ampliare il pubblico del gioco e attirare nuovi utenti, lo studio starebbe inoltre preparando una modalità PvE più accessibile, pensata per conquistare anche i giocatori interessati a esperienze simili ad "Arc Raiders".