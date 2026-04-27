Final Fantasy XIV arriva su Switch 2 ad agosto: prova gratuita ampliata e niente obbligo di Nintendo Switch Online

Final Fantasy XIV si prepara a espandere ulteriormente la propria base di giocatori con l'arrivo su Nintendo Switch 2 previsto per agosto 2026. L'annuncio, arrivato durante il Fan Fest, segna un passo importante per uno degli MMORPG più popolari degli ultimi anni, offrendo finalmente la possibilità di giocare anche in mobilità.

Square Enix ha confermato che la versione Switch 2 includerà un periodo di accesso anticipato di un mese, pensato per testare la stabilità del port e raccogliere feedback dalla community. Questo approccio mira a garantire un'esperienza fluida fin dal lancio ufficiale, evitando problemi tecnici che potrebbero compromettere l'esperienza dei giocatori.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la prova gratuita. Non solo non ci saranno limiti di tempo durante il trial, ma verrà anche ampliato il contenuto disponibile includendo l'acclamata espansione Shadowbringers. Questo significa che i nuovi utenti potranno accedere a una quantità enorme di contenuti senza dover pagare immediatamente, anche se con alcune limitazioni tipiche degli account gratuiti.

Ulteriori dettagli sull'uscita di Final Fantasy XIV su Switch 2

Al termine del periodo di prova, sarà comunque necessario sottoscrivere un abbonamento mensile per continuare a giocare. È importante sottolineare che questo abbonamento è separato e non sostituisce eventuali servizi online della console. Infatti, Nintendo Switch Online non sarà richiesto per giocare, ma il costo complessivo potrebbe risultare più elevato rispetto ad altre piattaforme proprio a causa della gestione separata dei servizi.

Per i giocatori già attivi su altre piattaforme, Square Enix ha previsto uno sconto del 50% sull'abbonamento, rendendo più conveniente il passaggio o l'utilizzo multipiattaforma. Questa strategia potrebbe incentivare molti utenti a provare la versione portatile del gioco, ampliando ulteriormente la community.

Nel frattempo, il futuro del titolo guarda già avanti con la nuova espansione Evercold, prevista per gennaio 2027. Questo aggiornamento introdurrà numerose novità, tra cui nuove città, dungeon, una serie di raid inediti, due nuovi Job e un aumento del level cap da 100 a 110. Inoltre, sono attese modifiche significative al sistema di combattimento e all'Armory. Con questa uscita su Switch 2 e i contenuti futuri in arrivo, Final Fantasy XIV continua a dimostrare la propria longevità.