Final Fantasy VII Remake Parte 3 potrebbe non essere esclusiva Sony al lancio

Secondo l'insider NateTheHate, Final Fantasy VII Remake Part 3 non sarà un'esclusiva temporale PlayStation e uscirà su tutte le principali piattaforme fin dal lancio. L'annuncio potrebbe arrivare durante il Summer Game Fest 2026, dopo l'uscita di Rebirth su Nintendo Switch 2

Secondo nuove e insistenti indiscrezioni, Final Fantasy VII Remake Part 3 potrebbe segnare una svolta storica per Square Enix, abbandonando del tutto l'esclusività temporale PlayStation e arrivando su più piattaforme fin dal giorno di lancio. A riportarlo è ancora una volta l'insider NateTheHate, considerato altamente affidabile dopo aver anticipato correttamente diversi annunci recenti, tra cui il Nintendo Direct: Partner Showcase di oggi.

Durante l'ultimo episodio del podcast di NateTheHate, l'insider ha parlato dei piani di Square Enix in vista del Direct e dei prossimi grandi eventi estivi. Secondo le sue previsioni, l'evento Nintendo potrebbe ospitare l'annuncio della data di uscita di Final Fantasy VII Rebirth su Nintendo Switch 2, con una finestra di lancio fissata per l'estate 2026, più precisamente nel mese di giugno. Il tempismo non sarebbe casuale, ma studiato per coincidere con il fermento mediatico del Summer Game Fest di Geoff Keighley.

Proprio il lancio di Rebirth su tutte le principali piattaforme rappresenterebbe, secondo NateTheHate, il trampolino ideale per avviare la campagna marketing di Final Fantasy VII Remake Part 3 durante il Summer Game Fest. In quell'occasione, Square Enix potrebbe finalmente svelare i primi dettagli ufficiali del capitolo conclusivo della trilogia e, soprattutto, confermare che il gioco non sarà più soggetto ad alcuna esclusiva temporale PlayStation. Il titolo, stando alle indiscrezioni, dovrebbe uscire simultaneamente su console e PC, senza ritardi o finestre di esclusività.

Final Fantasy VII Remake non sarà più esclusiva PlayStation al lancio?

La motivazione dietro questa strategia sarebbe principalmente commerciale. NateTheHate sottolinea come, a questo punto del progetto, Square Enix abbia bisogno di raggiungere il pubblico più ampio possibile per garantire il successo del capitolo finale. Le uscite scaglionate e le esclusive temporali, che hanno caratterizzato i primi due giochi della trilogia, avrebbero limitato le vendite complessive, rendendo meno efficace la distribuzione globale.

Dal canto suo, Square Enix non ha ancora confermato ufficialmente queste informazioni, ma negli ultimi mesi ha lasciato intendere che lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake Part 3 stia procedendo molto bene. I vertici della compagnia hanno dichiarato di essere quasi pronti a condividere nuove informazioni, mentre il director Naoki Hamaguchi ha anticipato che il gioco offrirà un'esperienza di gameplay inedita e includerà scene emotivamente cruciali, capaci di soddisfare sia i fan storici sia i nuovi giocatori.

Se le previsioni di NateTheHate dovessero rivelarsi corrette, Final Fantasy VII Remake Part 3 potrebbe rappresentare non solo la conclusione di una trilogia amatissima, ma anche un nuovo corso per la strategia multipiattaforma di Square Enix.

pengfei05 Febbraio 2026, 13:03 #1
Bene! Non dovrei resistere alla tentazione di comprare una ps5 apposta
Zappz05 Febbraio 2026, 13:26 #2
Ottimo!
ale770005 Febbraio 2026, 14:00 #3

stop esclusive

Era ora che si svegliassero alla Square questa politica delle esclusive è insostenibile magari lo facessero pure sulle serie tv ma li non accadrà mai purtroppo
redeagle05 Febbraio 2026, 14:07 #4
Evidentemente il numero di chi fa il doppio acquisto (console + PC, come ad esempio il sottoscritto per i GTA o RDR2) è sempre più basso di chi aspetta la versione PC per poi giocarci senza comprarla...
jepessen05 Febbraio 2026, 14:25 #5
Beh, non sarebbe una bella cosa per i fanboy Sony... Il che non e' che mi dispiaccia, mi e' sempre stato sul cu*o il fanboysmo ignorante...
UtenteHD05 Febbraio 2026, 15:11 #6
Con pazienza, tanta pazienza, non vedo l'ora che escano tutti e mi facciano un mega cofanetto full optional di tutti a prezzo stracciato, cosi' potro' finalmente salvarla che e' una vita che aspetto, qualche anno in piu' non cambia.
Grazie.
demonsmaycry8405 Febbraio 2026, 16:05 #7
non ce' piu' niente a prezzo stracciato a questo mondo...comunque sono d accordo ...se non sono studi FP sony aboliamo le esclusive

