Final Fantasy 9 Remake è stato cancellato? L'assenza di novità non è una buona notizia
Non ci sono novità da tempo su Final Fantasy 9 Remake: il gioco potrebbe essere stato cancellato o il suo sviluppo potrebbe essere sospeso secondo un insiderdi Davide Raia pubblicata il 22 Ottobre 2025, alle 07:01 nel canale Videogames
Final Fantasy
Final Fantasy 9 Remake è uno dei progetti più attesi per il futuro di Square Enix, anche se il gioco non è mai stato annunciato ufficialmente. L'assenza di novità in merito nel corso degli ultimi mesi alimenta un'ipotesi preoccupante. Lo sviluppo del gioco potrebbe essere stato sospeso a tempo indeterminato oppure il titolo potrebbe essere stato cancellato. Al momento, tutte le ipotesi sono sul tavolo considerando l'assenza di novità da parte della software house.
Un progetto misterioso
Il nuovo Final Fantasy 9 Remake è al centro di rumor e indiscrezioni da tempo ma, per il momento, non è ancora stato annunciato ufficialmente. Considerando il successo ottenuto da Final Fantasy 7 Remake, l'ipotesi che Square Enix opti per un nuovo progetto di questo tipo è concreta.
L'assenza di novità sul gioco, però, apre le porte a nuove teorie. Il titolo potrebbe essere stato messo in standby oppure il suo sviluppo potrebbe essere stato cancellato, come confermato dall'insider Nate the Hate su X che ha evidenziato di non aver ulteriori informazioni da condividere sul progetto.
La questione, quindi, resta aperta e ulteriori novità in merito al debutto di Final Fantasy 9 Remake potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Di certo, il lancio del gioco non è vicino e bisognerà pazientare ancora molto tempo.
Non possiamo escludere, inoltre, che Square Enix opti per seguire un'altra strada, scegliendo un capitolo diverso della saga di Final Fantasy per realizzare un remake, sullo stile di quanto fatto con Final Fantasy 7.
