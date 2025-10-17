Final Fantasy 7 Remake Part 3 offrirà una nuova esperienza di gameplay, conferma il director Naoki Hamaguchi

Naoki Hamaguchi ha confermato che Final Fantasy 7 Remake Part 3 introdurrà un'esperienza di gioco completamente nuova. Dopo un primo capitolo lineare e un secondo open world, il terzo offrirà ulteriori innovazioni. Il director ha promesso un finale capace di soddisfare i fan storici e i nuovi giocatori della saga

Durante il Brasil Game Show 2025, il direttore di Final Fantasy 7 Rebirth, Naoki Hamaguchi, ha rivelato nuovi dettagli sul futuro della saga e, in particolare, sul terzo capitolo della trilogia del remake. Il prossimo titolo, ancora senza nome ufficiale, offrirà ai giocatori una "nuova esperienza di gioco", proseguendo la filosofia di innovazione che ha caratterizzato i primi due episodi.

Hamaguchi ha sottolineato come ogni parte del progetto Final Fantasy 7 Remake sia stata concepita non solo per espandere la storia originale, ma anche per introdurre un diverso approccio al gameplay. "Il primo capitolo si è concentrato su una progressione lineare e guidata dalla trama, mentre Final Fantasy 7 Rebirth ha offerto un mondo aperto che ha ampliato la libertà del giocatore", ha spiegato il director. "Il terzo capitolo, a sua volta, sarà sviluppato per offrire un'esperienza di gioco ancora nuova. Vi chiediamo di attendere con entusiasmo."

Le parole di Hamaguchi lasciano intendere che Final Fantasy 7 Remake Part 3 potrebbe spingersi oltre il modello open world di Rebirth, offrendo forse una libertà totale fin dall'inizio o introducendo nuove meccaniche di esplorazione e combattimento. Tuttavia, nessun dettaglio concreto è stato ancora svelato.

Naoki Hamaguchi says he aims to give players a new gameplay experience with part 3 of the FF7 Remake trilogy!



He says his vision for the project is that just as the story changes between each game he also wants to have a new gaming experience with each entry.



The first pic.twitter.com/r5QemkQEBD Genki (@Genki_JPN) October 15, 2025

Final Fantasy VII Remake Part 3: ulteriori dettagli rivelati

Il direttore ha anche parlato delle motivazioni che hanno portato Square Enix a dividere il remake in tre parti anziché condensarlo in un unico titolo. "L'originale Final Fantasy 7 è un gioco amatissimo, con una fanbase enorme", ha spiegato.

"Avremmo potuto tagliare dei contenuti per farne un solo gioco, ma i fan non lo avrebbero mai accettato. Per raccontare tutta la storia con la tecnologia moderna, servivano tre capitoli".

Infine, Hamaguchi ha accennato al finale del progetto, assicurando che sarà in grado di soddisfare sia chi ha amato il gioco del 1997, sia i nuovi giocatori che si sono avvicinati alla serie con il remake. "Ho già un'idea chiara del finale," ha detto. "Sarà una conclusione che unisce passato e presente, e che conquisterà tutti".