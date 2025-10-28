Final Fantasy 7 Remake Part 3: arrivano dettagli sulla durata del gioco

Naoki Hamaguchi chiarisce che Final Fantasy 7 Remake Part 3 non sarà più corto di Rebirth. L'obiettivo è migliorare il ritmo narrativo, non ridurre i contenuti. Il capitolo finale della trilogia promette un'esperienza più fluida e bilanciata

Dopo le recenti dichiarazioni che avevano fatto temere una riduzione dei contenuti in Final Fantasy 7 Remake Part 3, il direttore del gioco Naoki Hamaguchi ha chiarito la situazione in un'intervista a VGC. Il prossimo capitolo della trilogia, ha spiegato, non sarà affatto più corto di Rebirth; l'obiettivo è semplicemente perfezionare il ritmo narrativo.

Hamaguchi ha raccontato che l'equivoco è nato da una domanda che faceva riferimento alle impressioni di alcuni giocatori di Rebirth, secondo cui l'aggiunta di nuove parti di storia non presenti nell'originale Final Fantasy 7 aveva dato la sensazione che la trama fosse stata "allungata" eccessivamente.

Il director ha però ribadito di essere pienamente soddisfatto del bilanciamento raggiunto in Rebirth: "Non ho mai sentito che il gioco fosse troppo lungo o che la storia fosse stata tirata per le lunghe. Credo che il ritmo fosse giusto, e penso che molti fan siano d'accordo".

Final Fantasy 7 Remake Part 3: durata e ritmo della narrazione

Per Final Fantasy 7 Remake Part 3, l'obiettivo è quindi garantire che lo sviluppo della storia proceda "con una velocità adeguata e al ritmo giusto", evitando tempi morti o sezioni troppo dilatate. Tuttavia, Hamaguchi sottolinea che questo non significa tagliare contenuti o ridurre la portata del gioco: "Credo che le mie parole siano state fraintese. Non ho mai detto che avremmo ridotto il volume o rimosso parti di trama. È solo una questione di ritmo e fluidità".

Il director precisa che il gioco dovrà mantenere un equilibrio tra profondità narrativa e progressione: "Vogliamo che il giocatore senta che la storia avanza in modo naturale e piacevole, senza diventare lenta o ripetitiva".

Considerando che Part 3 sarà il capitolo conclusivo della trilogia e dovrà rispondere a tutti i misteri introdotti nei primi due episodi, l'attenzione al ritmo risulta essenziale. Hamaguchi assicura che i fan di Rebirth non avranno meno contenuti, ma un'esperienza più focalizzata e ben calibrata.