FIFA sbarca su Netflix Games: il calcio videoludico cambia volto, uscita in vista dei Mondiali 2026

In vista dei Mondiali FIFA 2026, Netflix lancerà un nuovo gioco FIFA esclusivo su Netflix Games. Sviluppato da Delphi Interactive, sarà gratuito per gli abbonati, accessibile via smartphone e pensato per tutti. Un progetto che punta a rendere il calcio digitale più immediato, globale e inclusivo

Netflix entra ufficialmente nel mondo del calcio virtuale con un annuncio destinato a far discutere: FIFA arriva su Netflix Games in concomitanza con la Coppa del Mondo FIFA 2026. Durante l'estate del torneo più seguito al mondo, gli abbonati Netflix potranno giocare a una nuova simulazione calcistica reimmaginata, pensata per essere immediata, accessibile e profondamente legata allo spirito del calcio globale.

Il nuovo gioco FIFA, sviluppato e pubblicato da Delphi Interactive, sarà disponibile in esclusiva su Netflix Games e potrà essere giocato semplicemente tramite smartphone, senza costi aggiuntivi.

L'obiettivo è chiaro: eliminare le barriere all'ingresso e offrire un'esperienza che chiunque possa comprendere in pochi istanti, ma che richieda abilità e strategia per essere padroneggiata davvero. I giocatori potranno affrontare partite in solitaria oppure competere online con amici, vivendo tutta la tensione e l'emozione del Mondiale direttamente sullo schermo.

L'impatto della Coppa del Mondo per Netflix e la FIFA

Secondo Netflix, la Coppa del Mondo 2026 rappresenterà uno degli eventi culturali più importanti del decennio. Integrare FIFA nella piattaforma significa trasformare la passione dei tifosi in un'esperienza interattiva, portando il calcio "a portata di tocco". Il progetto mira a recuperare l'essenza più pura del gioco, privilegiando divertimento, immediatezza e condivisione, piuttosto che la complessità tecnica estrema.

Anche FIFA guarda a questa collaborazione come a un passaggio storico. L'organizzazione vede nel progetto un passo decisivo verso l'innovazione nel settore dei videogiochi calcistici, con l'ambizione di raggiungere miliardi di appassionati di ogni età in tutto il mondo. Il nuovo titolo viene descritto come l'inizio di una nuova era per il calcio digitale, capace di ridefinire il concetto stesso di simulazione sportiva.

Dal canto suo, Delphi Interactive ha dichiarato di voler creare il gioco di calcio più inclusivo e globale mai realizzato. Il team, composto da grandi appassionati del franchise FIFA, punta a un'esperienza che trasmetta immediatamente la "magia del football", permettendo a chiunque, ovunque, di sentirsi parte del gioco fin dal primo minuto.