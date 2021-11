FIFA 22 (-31%) e una marea di sconti gaming per la Amazon Black Friday Week

FIFA 22 scende al minimo storico per la Amazon Black Friday Week. FIFA 22 è venduto nella versione fisica su disco.

Prezzone per Assassin's Creed Valhalla per Xbox One e per Xbox Series X. E lo stesso può dirsi per il meraviglioso Red Dead Redemption 2. Molto interessante anche Cyberpunk 2077 nella D1 Edition per PC.

Da non perdere Final Fantasy VII Remake - Intergrade per PlayStation 5. E se siete appassionati della serie occhio anche agli sconti su Final Fantasy X/X2 HD Remaster e Final Fantasy XII Zodiac Age per Nintendo Switch.

Fra i più venduti ecco Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente e l'onnipresente Minecraft.

Doom Eternal ora costa solo 14,99€.

Molto interessante il bundle con la console Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mesi abbonamento Nintendo Switch Online a meno di 300 Euro.

Per i fan di Nintendo Switch c'è anche la scheda di memoria SanDisk per Nintendo Switch da 256GB. Mentre per tutte le offerte sulle soluzioni di archiviazione esterna (sconti fino al 35%) vi rimandiamo qui!

Disponibile su Amazon anche la nuova Xbox Series S, oltretutto a un ottimo prezzo! E merita attenzioni anche Oculus Quest 2 per la VR. Dopo aver acquistato Oculus Quest 2 si riceve un buono Amazon da 50€.

Date un occhio ai prezzi su queste periferiche gaming, mouse e tastiere mai stati a prezzi così bassi. Mentre qui trovate l'elenco completo delle offerte gaming su Amazon!

Per gli amanti della guida e dei simulatori di volo occhio alle offerte di Thrustmaster.

Se siete alla ricerca di una sedia gaming, queste sono le offerte migliori per la Amazon Black Friday Week. E anche gli ottimi gamepad Logitech F310 e Razer Wolverine V2.

Gran sconto per l'abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi!

Microfoni di gran qualità HyperX e Blue Yeti, punto di riferimento per chi fa streaming, e non solo. Interessante anche il Razer Seiren Emote, soprattutto a questo prezzo!

Passiamo alle cuffie per trovare prezzi super su questi iconici modelli, uno più rappresentativo dell'altro! Logitech G432, ASTRO Gaming A40, Razer BlackShark V2 e SteelSeries Arctis 3.

Ed ecco i monitor gaming ora più convenienti. Si va dal Samsung curvo all'LG con refresh rate di 144 Hz e risoluzione di 2560x1440 pixel, per non trascurare l'ottima qualità offerta dal BenQ 4K, mentre si torna su una soluzione curva nel caso dell'MSI Optix.

Torniamo ai videogiochi con gli imperdibili Marvel's Guardians of The Galaxy e Resident Evil Village, nuovi e già in offerta.

Da non perdere a meno di 20 Euro! Ottimo per la VR Star Wars Squadrons. E non ha certo bisogno di presentazioni The Last of Us Parte II.

Perfetto per il multiplayer competitivo ora a prezzi super Rainbow Six Siege.

Far Cry 6 nella Gold Edition è appena uscito ed è subito in offerta!

Occhio anche ai prezzi dei giochi della serie Marvel's Spider-Man per Sony PlayStation.