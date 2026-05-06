Far Far West supera le 500.000 copie vendute e conquista i giocatori oltre ogni aspettativa

Far Far West ha raggiunto circa 500.000 giocatori, superando le aspettative degli sviluppatori. Il team ringrazia la community per il supporto e continua a lavorare su bug e miglioramenti. Con recensioni estremamente positive su Steam e nuovi contenuti in arrivo

Il team di sviluppo di Far Far West, guidato da Evil Raptor, ha annunciato con entusiasmo il raggiungimento di un nuovo importante traguardo commerciale. Dopo aver superato quota 250.000 copie vendute, il gioco ha continuato a crescere rapidamente, arrivando a raddoppiare il risultato e toccando circa 500.000 giocatori.

Un risultato che gli sviluppatori stessi definiscono superiore alle aspettative iniziali, segno di un forte interesse da parte del pubblico verso questo particolare progetto. Nel messaggio condiviso con la community, il team ha espresso grande gratitudine per il supporto ricevuto.

Gli sviluppatori hanno sottolineato quanto sia importante per loro osservare le clip create dai giocatori, leggere i commenti e raccogliere suggerimenti, elementi che contribuiscono attivamente allo sviluppo del titolo. Questo dialogo continuo con gli utenti rappresenta uno dei pilastri del progetto, soprattutto considerando che il gioco è ancora in fase di accesso anticipato.

Il successo di Far Far West e la consapevolezza del team di sviluppo

Nonostante il successo, il team non nasconde la presenza di alcune problematiche tecniche. Gli sviluppatori hanno riconosciuto che esistono bug e imperfezioni segnalate dalla community e hanno assicurato di essere al lavoro per risolverle nel minor tempo possibile.

L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare la stabilità generale del gioco, così da poter poi concentrare maggiori risorse sull'introduzione di nuovi contenuti e funzionalità. Parallelamente, gli autori hanno invitato i giocatori a lasciare una recensione su Steam, evidenziando quanto questo tipo di supporto sia fondamentale per la crescita del progetto.

Attualmente il titolo può contare su quasi 16.000 recensioni sulla piattaforma, con una percentuale del 96% di giudizi positivi. Questo risultato si traduce nella valutazione "estremamente positiva", uno dei riconoscimenti più significativi per un gioco in accesso anticipato. Il successo di Far Far West non si limita quindi alle vendite, ma si estende anche all'apprezzamento generale da parte del pubblico.