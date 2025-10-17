Fanatec senza freni: ufficiali il nuovo Podium DD e i pedali Podium, anche in versione Formula

Fanatec ha presentato al SimRacing Expo 2025 di Dortmund due nuovi prodotti di punta: la base volante Podium DD e i pedali Podium. Entrambi rappresentano una riprogettazione completa rispetto alle generazioni precedenti e arriveranno sul mercato nel primo trimestre del 2026

Il titolo è letteralmente sarcastico, visto che i freni ci sono... e che freni! Fanatec ha scelto il palcoscenico del SimRacing Expo 2025, in corso a Dortmund fino al 19 ottobre, per svelare i due prodotti destinati a rappresentare la fascia alta della propria offerta per i prossimi anni. La base volante Podium DD e le attese pedaliere Podium costituiscono un completo rinnovamento della lineup premium dell'azienda tedesca, con specifiche tecniche e soluzioni costruttive che puntano a ridefinire la fascia alta del settore del sim racing.

La base Podium DD è stata progettata per sostituire l'attuale Podium Wheel Base DD2, quindi la top di gamma, ereditandone il ruolo di prodotto di riferimento nel catalogo Fanatec. Le specifiche dichiarate parlano di 25 Nm di coppia costante e picchi fino a 33 Nm. Il servomotore è stato sviluppato internamente in Germania e integra diverse soluzioni proprietarie: l'angolo di inclinazione dei magneti del rotore è stato ottimizzato per ridurre il cogging, mentre la tecnologia brevettata FluxBarrier mira a migliorare efficienza e fluidità di rotazione. Interessante notare che la base mantiene le dimensioni compatte del Fanatec ClubSport DD nonostante l'incremento di potenza.

L'elemento più caratterizzante del Podium DD è rappresentato dalla costruzione completamente in alluminio: cuscinetti, albero motore e involucro esterno con finiture diamantate sono realizzati in metallo, una scelta progettuale che secondo Fanatec massimizza la rigidità strutturale e ottimizza la gestione termica. L'elettronica è stata rinforzata con componenti più robusti e dissipatori aggiuntivi per garantire l'erogazione della coppia senza fenomeni di throttling termico anche durante sessioni prolungate, con il package che include un'estensione opzionale dell'albero da 10 cm per garantire una maggiore flessibilità nel montaggio. La compatibilità è assicurata con tutti i volanti Fanatec dotati di attacco QR2.

La base integra la tecnologia FullForce, introdotta da Fanatec nel 2024, che promette effetti di dettaglio a bassa latenza attraverso il controllo preciso della frequenza del motore. L'implementazione su Podium DD dovrebbe beneficiare della maggiore potenza e soprattutto dell'escursione dinamica più ampia rispetto ai modelli precedenti, anche se la lista dei titoli che supportano nativamente questa funzionalità rimane ancora particolarmente limitata. La documentazione ufficiale attualmente disponibile non menziona la compatibilità con console.

Per quanto la base Podium fosse attesa, sono le nuove pedaliere le novità più appetitose da parte di Fanatec visto che vanno a colmare un'assenza particolarmente assordante nella line-up del produttore tedesco. I pedali Podium rappresentano un progetto completamente nuovo, sviluppato interamente presso la sede di Fanatec, e vanno a espandere la gamma del produttore nella fascia premium fino ad oggi praticamente scoperta. I nuovi modelli sono stati sviluppati in collaborazione con Igor Fraga: il pilota brasiliano, campione mondiale Gran Turismo Sport e con esperienza nel motorsport reale, ha fornito feedback durante l'intero processo di progettazione, portando una prospettiva che unisce simulazione e guida reale ad alto livello.

Le nuove pedaliere Podium Pedals sono offerte in due declinazioni, una a tre pedali e l'altra "Formula" a due pedali con supporti laterali. In ogni caso, il pedale del freno utilizza alluminio forgiato, una soluzione che Fanatec dichiara essere una prima assoluta nel settore. Il processo di forgiatura garantisce elevata resistenza meccanica, fondamentale per mantenere costanza nelle frenate sotto pressione, con la calibrazione che prevede una forza massima di 150 kg sulla piastra del pedale, supportata da una cella di carico personalizzata con capacità superiore ai 200 kg. Il sistema brevettato di controllo della compressione degli elastomeri assicura che questi ultimi non vengano mai sovraccaricati né entrino in contatto con l'asta interna o le coppe esterne durante la compressione, mantenendo una sensazione uniforme per l'intera corsa indipendentemente dall'intensità della pressione applicata.

Le regolazioni fisiche del freno sono facilitate da una serie di ghiere di regolazione, mentre le curve di risposta dei pedali possono essere personalizzate tramite l'app Fanatec e salvate nella memoria interna, rendendo le configurazioni personalizzate operative anche su console. Tutte le regolazioni che influenzano corsa e resistenza sono eseguibili senza attrezzi sui tre pedali. Per quanto riguarda acceleratore e frizione, sono stati impiegati sensori ad effetto Hall personalizzati e calibrati in fabbrica, mentre la frizione include uno slider brevettato per il punto di attacco che permette di regolare dove avviene l'innesto lungo la corsa del pedale o di eliminare completamente il picco di resistenza.

Fanatec offrirà anche una variante denominata Podium Pedals Formula, una configurazione a due pedali con piastre e talloniere in fibra di carbonio e striscia adesiva per aumentare il grip. Tutti i prodotti sono previsti per il lancio nel primo trimestre del 2026, con garanzia standard Fanatec di tre anni valida in tutte le regioni, mentre i prezzi (probabilmente elevati) saranno comunicati in prossimità della data di rilascio.