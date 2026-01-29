Fanatec lancia un nuovo plugin ufficiale e gratuito per Stream Deck

Fanatec ha pubblicato un plugin ufficiale per Stream Deck, disponibile gratuitamente sull'Elgato Marketplace. L'integrazione consente di visualizzare telemetria di gara e accedere al Tuning Menu Fanatec, trasformando Stream Deck in una button box avanzata per il sim racing

Fanatec ha annunciato il lancio di un plugin ufficiale per Stream Deck, ora disponibile gratuitamente sull'Elgato Marketplace. L'iniziativa segna un passo importante nell'integrazione tra due ecosistemi molto diffusi tra gli appassionati di simulazione di guida, rendendo Stream Deck ancora più centrale nelle postazioni dei sim racer.

Sebbene Stream Deck sia nato principalmente come strumento per streamer, negli ultimi anni è diventato un accessorio molto apprezzato anche nel sim racing, dove viene utilizzato come una vera e propria button box personalizzabile. Grazie al nuovo plugin ufficiale, Stream Deck può ora integrarsi direttamente con l'hardware Fanatec e con le simulazioni supportate, senza ricorrere a soluzioni di terze parti o configurazioni complesse.

Il plugin è stato sviluppato internamente da Fanatec in stretta collaborazione con il team Elgato e supporta tutti i modelli di Stream Deck, inclusi profili dedicati per Stream Deck XL e Stream Deck +. Una volta attivato, il dispositivo può funzionare anche come display di telemetria, mostrando informazioni fondamentali durante la gara come posizione in pista, livello del carburante, temperature degli pneumatici, segnalazioni di bandiere e altri dati utili in tempo reale.

Ulteriori dettagli dell'integrazione tra Fanatec e Stream Deck

Uno degli aspetti più interessanti dell'integrazione è l'accesso diretto al Fanatec Tuning Menu. Attraverso pulsanti, manopole e dial dello Stream Deck, i piloti possono modificare le impostazioni dell'hardware Fanatec senza dover mettere in pausa la sessione di gioco. L'esperienza risulta quindi molto simile a quella offerta dai volanti Fanatec più avanzati, che consentono regolazioni al volo direttamente dal volante.

La collaborazione tra Fanatec ed Elgato nasce in modo naturale all'interno della famiglia di brand Corsair, unendo l'esperienza di Fanatec nel mondo dell'hardware per il sim racing con la diffusione e la versatilità della piattaforma Stream Deck. Il risultato è un'integrazione intuitiva che offre ai piloti maggiore controllo e una quantità più ampia di informazioni mentre sono in pista, migliorando immersione e competitività.

"Stream Deck è diventato una componente naturale di molte postazioni di sim racing", ha dichiarato Tobias Stelzer, Vice President e General Manager di Fanatec. "Questo plugin fa sentire Stream Deck profondamente integrato nell'esperienza Fanatec, offrendo ai piloti più opzioni per accedere rapidamente a telemetria e impostazioni di tuning, restando completamente immersi nella gara".