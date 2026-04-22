Fallout New Vegas potrebbe non ricevere una remaster perché Bethesda non possiede il codice sorgente completo

Le speranze per una remaster di Fallout: New Vegas vacillano. Secondo Chris Avellone, la mancanza del codice sorgente completo in mano a Bethesda renderebbe il progetto tecnicamente proibitivo. Nonostante l'ostacolo burocratico-tecnico, l'acquisizione di Obsidian e Bethesda da parte di Microsoft resta l'unica vera chance per un possibile recupero.

La possibilità di vedere una versione rimasterizzata di Fallout: New Vegas continua ad affascinare i fan, ma nuove dichiarazioni mettono seri dubbi sulla fattibilità del progetto. Secondo Chris Avellone, co-fondatore di Obsidian Entertainment e figura chiave nello sviluppo del titolo, Bethesda potrebbe non essere in grado di realizzare una remaster del gioco.

Il problema principale risiederebbe nella mancanza del codice sorgente completo. Avellone ha spiegato che, al termine dello sviluppo, Obsidian avrebbe dovuto consegnare a Bethesda tutto il materiale necessario per ricreare il gioco, inclusa la capacità di generare una build completa. Tuttavia, questa fase finale non sarebbe mai stata completata.

Secondo il racconto di Avellone, il CEO di Obsidian, Feargus Urquhart, avrebbe scelto di non consegnare il codice sorgente in cambio di un pagamento relativamente modesto. Questa decisione avrebbe impedito a Bethesda di ottenere gli strumenti necessari per ricostruire il gioco in futuro.

Ulteriori dubbi sulla realizzazione di una remaster di Fallout: New Vegas

Avellone ha inoltre espresso dubbi sulle capacità tecniche di Bethesda nel gestire una remaster senza accesso completo al codice originale. Anche qualora l'azienda possedesse alcune parti del codice, queste non sarebbero sufficienti per ricreare l'intero progetto, soprattutto considerando la complessità del titolo.

Resta però una possibile via d'uscita. Sia Obsidian che Bethesda fanno oggi parte di Microsoft, il che potrebbe teoricamente facilitare una collaborazione tra le due aziende. Se il codice sorgente fosse ancora disponibile presso Obsidian, una partnership potrebbe rendere possibile il ritorno del gioco in una versione aggiornata.

Va comunque sottolineato che Avellone non lavora più in Obsidian da anni, e le sue dichiarazioni, pur basate su esperienze dirette, potrebbero non riflettere la situazione attuale in modo completo. Inoltre, non è escluso che esistano soluzioni alternative, come una remaster realizzata senza il codice originale o un remake completo sviluppato da zero. Nonostante l'incertezza, l'interesse per Fallout: New Vegas rimane altissimo.