Fallout Day: tornano Fallout 4 e Fallout New Vegas, ma l'assenza di Fallout 5 pesa

Nella giornata di ieri si è tenuto il Fallout Day, evento celebrativo del franchise post-nucleare di Bethesda. Tra le tante novità annunciate per Fallout 76, spiccano i graditi ritorni di Fallout 4 e Fallout New Vegas

Come ben sapranno gli appassionati, ieri sera si è tenuto il Fallout Day, evento organizzato da Bethesda per celebrare la saga post-atomica più famosa del mondo dei videogiochi e, dallo scorso anno, anche del piccolo schermo grazie alla serie TV targata Amazon.

Naturalmente, non sono mancate le novità che hanno riguardato Fallout 76, ovvero il capitolo live-service della serie che, a 7 anni dalla sua uscita, vanta ancora una fanbase solida e in espansione, e sul quale attualmente Bethesda è concentrata.

Tuttavia, lo studio ha svelato anche qualche inaspettato e gradito ritorno: in particolare, Fallout 4 e Fallout New Vegas saranno riproposti in due nuove edizioni, quest'ultimo in un pacchetto da collezione.

Fallout 76: Sorgenti Brucianti

Bethesda ha svelato qualche nuovo dettaglio sull'update Sorgenti Brucianti, l'attesa espansione prevista per il prossimo 2 dicembre. Come spiegato in precedenza, l'aggiornamento introdurrà un'intera nuova regione che consentirà ai giocatori di esplorare un Ohio post-nucleare completamente desertico.

"Le Sorgenti Brucianti non sono mai state davvero esplorate nei precedenti giochi della serie di Fallout, quindi per noi si tratta letteralmente di un territorio inesplorato. Man mano che impareranno a conoscere le Sorgenti Brucianti, i giocatori ne apprenderanno anche la storia e il ruolo che questa gioca nel più vasto mondo post-nucleare di Fallout" ha spiegato Jonathan Rush, Creative Director del gioco.

"Naturalmente, ad attendervi non ci sono soltanto nuovi paesaggi. Oltre che da distese desertiche dalle temperature estreme, le Sorgenti Brucianti sono caratterizzate da minacce in parte familiari ai fan della serie, come una feroce variante locale dei deathclaw, e in parte totalmente nuove, come il Re della Ruggine, il signore della guerra locale, un supermutante che governa col pugno di ferro e ama assistere ai combattimenti nell'arena".

L'update aggiungerà anche un nuovo sistema di missioni di caccia all'uomo. A introdurre il giocatore in queste spietate assegnazioni sarà il Ghoul, medesimo personaggio che ha dominato la scena nella prima stagione della serie TV, che per l'occasione è stato doppiato proprio da Walton Goggins (interprete del personaggio nello show televisivo).

Naturalmente, al centro del sistema ci sono le ricompense che consentiranno al giocatore di mettere le mani su nuove modifiche e armi leggendarie. Allo stesso tempo, la caccia alle taglie accompagnerà il personaggio nell'esplorazione di tutta la regione delle Sorgenti Brucianti.

Rush ha inoltre sottolineato che, con l'update di dicembre, Fallout 76 offrirà un punto di partenza ideale per i nuovi giocatori, oltre che nuovi stimoli per i veterani che esplorano l'Appalachia ormai da diverso tempo.

"Per chi entra nel mondo di Fallout 76 per la prima volta, specialmente ora che è in uscita la seconda stagione, ci sarà da divertirsi. Non c'è mai stato un momento migliore per avventurarsi insieme ai propri amici nella Zona Contaminata".

Fallout 4 Anniversary Edition, l'edizione più completa di sempre

Per celebrare i 10 anni dall'uscita di Fallout 4, Bethesda ha annunciato la Anniversary Edition del gioco che sarà disponibile a partire dal prossimo 10 novembre per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, oltre che su Game Pass e PlayStation Plus.

Questa nuova edizione include non solo le 6 espansioni ufficiali, ma anche oltre 150 contenuti del Creation Club. Questo significa che ci sarà molto più materiale nel Commonwealth disponibile sin da subito.

Fallout New Vegas 15th Anniversary Bundle

A quindici anni dal suo debutto, periodo in cui Xbox 360 e PlayStation 3 dominavano gli scaffali, Fallout New Vegas tornerà in una nuova edizione. Sfortunatamente, stavolta sarà disponibile esclusivamente per PC e il rilascio è previsto per il 2026, senza ancora una data esatta d'uscita.

L'annuncio di Fallout New Vegas 15th Anniversary Bundle è stato forse uno dei più interessanti, ma anche quello che ci ha lasciato un po' di amaro in bocca. Il bundle è in realtà una vera e propria edizione da collezione che include numerosi contenuti fisici che i fan della saga apprezzeranno senza ombra di dubbio.

Il box comprende:

Fallout: New Vegas Ultimate Edition : include il gioco completo (codice digitale per PC) più sei add-on ufficiali: Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues, Lonesome Road, Courier's Stash Weapon Pack e Gun Runner's Arsenal Weapon Pack.

: include il gioco completo (codice digitale per PC) più sei add-on ufficiali: Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues, Lonesome Road, Courier's Stash Weapon Pack e Gun Runner's Arsenal Weapon Pack. Statua di Victor (PVC 20 cm) : la vostra guida meccanica nonché il vostro amico, Victor il Securitron. Questa robusta statua è pronta all'azione, proprio come voi nei primi giorni a Goodsprings.

: la vostra guida meccanica nonché il vostro amico, Victor il Securitron. Questa robusta statua è pronta all'azione, proprio come voi nei primi giorni a Goodsprings. Schede di valutazione di Doc Mitchell : ricordate i vostri primi passi nel Mojave? Queste carte sono un pezzo della storia di New Vegas, direttamente dalla clinica di Doc Mitchell.

: ricordate i vostri primi passi nel Mojave? Queste carte sono un pezzo della storia di New Vegas, direttamente dalla clinica di Doc Mitchell. Spilla smaltata Vault Boy : il Vault Boy vi porterà fortuna con le fiche da poker in mano e un sorrisetto che sembra voler dire: “Rilassati, ci sono qui io”.

: il Vault Boy vi porterà fortuna con le fiche da poker in mano e un sorrisetto che sembra voler dire: “Rilassati, ci sono qui io”. Toppa Mojave Express : di tessuto termoadesivo e ricca di fascino contaminato. Indossatela con orgoglio!

: di tessuto termoadesivo e ricca di fascino contaminato. Indossatela con orgoglio! Toppa ricognizione RNC : dimostrate la vostra fedeltà al meglio della Repubblica della Nuova California con questo dettagliato emblema.

: dimostrate la vostra fedeltà al meglio della Repubblica della Nuova California con questo dettagliato emblema. Big Box: una scatola espositiva in stile rétro, realizzata in esclusiva per questo pacchetto dell'anniversario e perfetta per mostrare il vostro amore per il Mojave.

Purtroppo, però, pare che la nuova edizione del titolo sviluppato da Obsidian Entertainment non offra alcun miglioramento rispetto all'edizione già disponibile, neanche un upscaling delle texture. Insomma, si tratta dello stesso Fallout New Vegas di sempre.

Questo, però, non sminuisce il nuovo pacchetto da collezione che al prezzo di 159,99 euro (+ spedizione) offre un bottino niente male. L'edizione può già essere preordinata esclusivamente dal store online di Bethesda.

Novità anche per i giocatori mobile di Fallout Shelter

Il team ha anche annunciato che Fallout Shelter introdurrà le stagioni, presto disponibili su dispositivi mobili. Ispirate agli esperimenti della Vault-Tec, le stagioni introducono nel gioco dei Vault a tempo limitato, completamente separati dal Vault originale. Ogni stagione avrà un tema unico, che introdurrà nuove sfide e ricompense mano a mano mano che i giocatori raggiungeranno i vari traguardi.

No, Fallout 5 non è all'orizzonte

Impossibile non notare l'assenza di Fallout 5, seppur ampiamente anticipata. Ebbene, riguardo al prossimo capitolo tradizionale della saga non è stato rivelato assolutamente nulla e, a quanto pare, l'attesa sarà tutt'altro che breve prima di assistere a un annuncio.

Tuttavia, a commentare la delusione dei fan ci ha pensato Todd Howard, direttore creativo di Bethesda. Sui nuovi progetti il volto storico della software house non si è sbottonato, ma ha chiarito che c'è tanto in lavorazione "di Fallout".

"Sappiate che stiamo lavorando ad altro. Non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui potremo condividerlo con tutti voi" ha dichiarato Howard, mantenendosi decisamente vago sulla questione. D'altronde, sappiamo che Fallout 5 esiste, ma che non arriverà prima di The Elder Scrolls VI, il quale manca ancora di una data d'uscita.

Insomma, l'evento si è concluso senza alcuna reale novità per il franchise, ma le parole di Howard lasciano quantomeno ben sperare. Se non si tratterà di remastered né di nuovi titoli, è chiaro che che qualcosa bolle in pentola adesso che anche Fallout sta assumendo un ruolo sempre maggiore per lo studio e per il progetto cross-mediale che lo coinvolge.