Fallout 76: versioni native per PS5 e Xbox Series X|S a quasi 6 anni dal lancio delle console

Bethesda lancerà quest'estate le versioni native di Fallout 76 per PS5 e Xbox Series X/S, con supporto a 60 FPS, VRR e miglioramenti grafici. PS5 sarà limitata a 1440p, mentre Xbox Series X e PS5 Pro raggiungeranno il 4K. Intanto debutta la Stagione 25

Bethesda è finalmente pronta a pubblicare le versioni native di Fallout 76 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, quasi sei anni dopo il debutto delle console di attuale generazione. Prima del lancio ufficiale, previsto nel corso dell'estate, gli sviluppatori avvieranno una fase di test pubblica già durante il mese di giugno.

Secondo quanto comunicato da Bethesda, le nuove versioni del gioco avranno come obiettivo una fluidità di 60 fotogrammi al secondo e introdurranno una serie di miglioramenti grafici, tra cui ombre più dettagliate e una maggiore distanza visiva degli elementi presenti sulla mappa. Inoltre, le edizioni per PS5, PS5 Pro e Xbox Series X/S supporteranno la tecnologia VRR (Variable Refresh Rate), che consente una migliore sincronizzazione tra console e schermo compatibile.

Sul fronte della risoluzione emergono però alcune differenze che potrebbero sorprendere i giocatori. Bethesda ha confermato che le versioni per PlayStation 4 e Xbox One continueranno a funzionare a una risoluzione di 1080p. Per quanto riguarda le piattaforme più potenti, Fallout 76 potrà essere eseguito in 4K su Xbox Series X, Xbox One X e PS5 Pro.

Fallout 76 su PS5 e Xbox Series X: ulteriori dettagli sulla nuova versione

Il lungo tempo necessario per realizzare anche le versioni dedicate alle console current-gen ha suscitato qualche perplessità. Considerato il successo ottenuto dalla serie televisiva Fallout, che ha riportato grande attenzione sul franchise, l'arrivo anticipato di queste edizioni avrebbe probabilmente consentito a Bethesda di sfruttare ulteriormente la popolarità del marchio.

Non è escluso che ulteriori dettagli sul futuro della saga vengano condivisi durante l'Xbox Games Showcase previsto per questa domenica. Nel frattempo, Bethesda ha pubblicato un nuovo aggiornamento per inaugurare la Stagione 25 di Fallout 76. Tra le principali novità figurano le infestazioni, ovvero gruppi particolarmente numerosi di nemici che compariranno in specifiche aree della mappa.

Eliminando tutte le creature ostili e sconfiggendo un boss élite sarà possibile ottenere un'arma leggendaria a quattro stelle o un pezzo di armatura dello stesso livello. A partire dal 23 giugno, inoltre, i giocatori potranno dedicarsi a una nuova attività stagionale: la pesca.