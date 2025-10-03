Fallout 76 Sorgenti Brucianti: a dicembre si va in Ohio, in compagnia del Ghoul della serie TV

Fallout 76 si prepara al più grande aggiornamento degli ultimi 5 anni con Sorgenti Brucianti. Il nuovo update ci porterà in Ohio con un'espansione della mappa, una valanga di nuovi contenuti e l'arrivo del Ghoul direttamente dalla serie TV

In occasione della seconda stagione di Fallout, la serie TV prodotta da Amazon che arriverà su Prime Video a dicembre, Bethesda rilascerà il più grande aggiornamento degli ultimi cinque anni per Fallout 76: Burning Spring. L'update, gratuito per tutti i giocatori, introdurrà davvero numerose novità, tra cui l'ingresso anche nel mondo virtuale del Ghoul, il personaggio interpretato da Walton Goggins nella serie TV.

Durante un'anteprima a porte chiuse, gli sviluppatori hanno rivelato qualche dettaglio davvero interessante in merito alla nuova espansione. Innanzitutto, sappiate che Goggins è stato coinvolto anche nel gioco: sarà proprio lui a dare la voce al Ghoul anche in Fallout 76, oltre ad aver prestato ovviamente la sua immagine.

Ma non è tutto: in molti si sono chiesto come si collocherà il Ghoul nell'universo di Fallout 76, dato che il gioco si posiziona ben prima degli eventi ripercorsi nel serial. Ebbene, come sapranno gli appassionati, il Ghoul viaggia attraverso le terre selvagge da secoli, quindi: sì, le vicende del Ghoul in Fallout 76 rientreranno nel canone.

Il nuovo aggiornamento ci porterà in Ohio che non sarà un'area separata, ma espanderà la mappa dell'Appalachia. Sarà quindi una zona del tutto nuova, completamente esplorabile, che introdurrà una nuova colonna sonora, nuove fazioni, nuove sfide e perfino nuovi pesci da catturare.

Verranno introdotte anche nuove meccaniche e nuovi mostri da affrontare. A tal proposito, gli sviluppatori non hanno svelato troppo, ma gli amanti della caccia al Deathclaw potrebbero imbattersi, per la prima volta, anche nei loro cuccioli, almeno da quanto hanno lasciato intendere.

L'update introdurrà anche una nuova attività che unisce gameplay cooperativo, eventi pubblici e ricompense inedite. Il punto di riferimento è il saloon Last Resort di Highway Town, dove il personaggio del Ghoul mette a disposizione una serie di poster di taglia da raccogliere.

La modalità si articola in due livelli:

Caccia al Grunt : missioni ripetibili che portano il giocatore a Burning Springs, dove i bersagli sono affetti da mutazioni contagiose in grado di potenziare anche i nemici vicini. Con il progredire delle cacce, i bersagli passeranno da leggendari a 1 stella fino a diventare a 3 stelle, aumentando così il livello della sfida.

: missioni ripetibili che portano il giocatore a Burning Springs, dove i bersagli sono affetti da in grado di potenziare anche i nemici vicini. Con il progredire delle cacce, i bersagli passeranno da leggendari a 1 stella fino a diventare a 3 stelle, aumentando così il livello della sfida. Caccia alla Testa: eventi pubblici sbloccabili tramite Poster premium, ottenibili come ricompense missione o acquistabili dal Ghoul. In questo caso i bersagli sono sempre leggendari a 3 stelle, supportati da compagni di livello 2 stelle, e dotati di equipaggiamenti e abilità uniche.

Un solo evento di Caccia alla Testa può essere attivo sul server alla volta così da incentivare la cooperazione tra i giocatori. Il completamento delle missioni permette inoltre di tenere traccia dei progressi tramite Sfide dedicate e di ottenere una serie di ricompense uniche.

Dal punto di vista del loot, la Caccia alle Taglie diventa il canale principale per ottenere oggetti leggendari, inclusi equipaggiamenti con nuovi effetti speciali a 1, 2 e 3 stelle, alcuni dei quali pensati specificamente per personaggi mutati.

A tutto ciò si aggiunge una lunga lista di miglioramenti, correzioni e bilanciamenti inclusi nella patch che miglioreranno la qualità della vita all'interno del mondo di Fallout 76. Per maggiori informazioni, vi lasciamo direttamente alla pagina dedicata sul sito ufficiale del gioco.

Nel frattempo, coloro che volessero provare in anteprima tutte le novità del prossimo aggiornamento, Surgenti Brucianti è già disponibile nel server di test (PTS). Le istruzioni per installare PTS e accedere alle sessioni di testing sono disponibili a questo indirizzo.