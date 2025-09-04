Fallout 76: Rinnovamento C.A.M.P., più libertà di costruzione con l'update 62

Bethesda ha rilasciato l'ultimo update di Fallout 76, l'aggiornamento 62, che rinnova il sistema di costruzione e l'officina così da offrire maggiore libertà di personalizzazione ai giocatori per il proprio C.A.M.P.

Bethesda Game Studios ha pubblicato ufficialmente laggiornamento 62 di Fallout 76: Rinnovamento C.A.M.P.. Con l'ultimo update i limiti di costruzione risultano meno stringenti ed è stata integrata uninterfaccia rinnovata per lofficina, aprendo le porte a unesperienza ancora più personalizzata.

Si tratta di modifiche a lungo richieste dai giocatori che amano costruire in Fallout 76, e sono volte ad alimentare la creatività, la collaborazione e le interazioni tra i membri della community.

Tra le modifiche più importanti vi sono:

Aggancio degli oggetti: Gli oggetti che in precedenza richiedevano laggancio ora possono anche non essere agganciati. Le pareti possono essere costruite anche sotto il pavimento e i piani superiori possono essere attaccati alle pareti senza dover necessariamente creare una scala.

Gli oggetti che in precedenza richiedevano laggancio ora possono anche non essere agganciati. Le pareti possono essere costruite anche sotto il pavimento e i piani superiori possono essere attaccati alle pareti senza dover necessariamente creare una scala. Limiti al posizionamento: Sebbene ci siano ancora degli oggetti che vanno necessariamente posizionati sul terreno, per tutti gli altri i limiti di posizionamento sono stati allentati o rimossi, permettendo ai costruttori di posizionarli liberamente... persino a mezzaria.

Sebbene ci siano ancora degli oggetti che vanno necessariamente posizionati sul terreno, per tutti gli altri i limiti di posizionamento sono stati allentati o rimossi, permettendo ai costruttori di posizionarli liberamente... persino a mezzaria. Officina 2.0: Il menu dellofficina è stato rinnovato, ponendo lattenzione sullorganizzazione e sulla facilità di ricerca degli oggetti. La nuova interfaccia mira a rendere più facile per i giocatori trovare gli oggetti per il C.A.M.P. che desiderano

Ma non è tutto, perché per il resto dellanno Fallout 76 organizzerà concorsi legati ai C.A.M.P.. Dal 2 al 29 settembre, i giocatori potranno esibire i loro migliori design ispirati alla ricostruzione dellAppalachia, concentrandosi su splendidi esterni, dai confortevoli cottage ai vasti panorami. Per saperne di più, vi lasciamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale.