Fallout 76: l'aggiornamento più grande degli ultimi 5 anni, Sorgenti Brucianti, disponibile per tutti

Bethesda ha rilasciato l'update Sorgenti Brucianti per Fallout 76, il più grande aggiornamento dal 2020. Tante le novità tra cui un'espansione della mappa e l'introduzione del Ghoul, personaggio interpretato da Walton Goggins e icona della serie TV

Sorgenti Brucianti è disponibile per tutti i giocatori di Fallout 76 e rappresenta il contenuto più grande aggiunto al gioco dal 2020. Con il nuovo update, Bethesda introduce l'Ohio post-nucleare, un territorio arido e devastato che ospita nuove attività, personaggi inediti e ricompense esclusive pensate tanto per i fan della serie TV quanto per chi segue da anni la saga videoludica.

Il protagonista assoluto del nuovo aggiornamento è senza dubbio il Ghoul, interpretato da Walton Goggins e ripreso direttamente dalla serie TV, che aggiunge la nuova attività "Caccia alle taglie".

Raggiungendolo al Last Resort di Highway Town, i giocatori otterranno accesso a una missione dedicata alle Sorgenti Brucianti, oltre a un flusso costante di cacce allo scagnozzo e cacce al capo. Completare queste attività permette di ottenere ricompense uniche, mentre una futura patch introdurrà anche la voce narrante locale del Ghoul.

La nuova regione è il regno del Re della Ruggine, un supermutante dotato di intelligenza che riveste un ruolo centrale nelle attività dell'area. Non mancano eventi pubblici, officine da conquistare e una minaccia inedita: il maiale radioattivo, una creatura che può perfino diventare un animale domestico per il proprio C.A.M.P. se si riesce ad addomesticarla. Tutte le informazioni e le novità di Sorgenti Brucianti sono disponibili a questo indirizzo.

Insieme al nuovo aggiornamento, arriva anche la Stagione 23 del gioco che porta con sé numerosi omaggi a Fallout: New Vegas, uno dei capitoli più amati dell'intero franchise. I giocatori troveranno banchi da lavoro predonizzati, una nuova arma stagionale e diversi elementi estetici. Per maggiori informazioni sulla Stagione 23 vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata.