Fallout 76: l'aggiornamento più grande degli ultimi 5 anni, Sorgenti Brucianti, disponibile per tutti
Bethesda ha rilasciato l'update Sorgenti Brucianti per Fallout 76, il più grande aggiornamento dal 2020. Tante le novità tra cui un'espansione della mappa e l'introduzione del Ghoul, personaggio interpretato da Walton Goggins e icona della serie TVdi Vittorio Rienzo pubblicata il 05 Dicembre 2025, alle 09:28 nel canale Videogames
Sorgenti Brucianti è disponibile per tutti i giocatori di Fallout 76 e rappresenta il contenuto più grande aggiunto al gioco dal 2020. Con il nuovo update, Bethesda introduce l'Ohio post-nucleare, un territorio arido e devastato che ospita nuove attività, personaggi inediti e ricompense esclusive pensate tanto per i fan della serie TV quanto per chi segue da anni la saga videoludica.
Il protagonista assoluto del nuovo aggiornamento è senza dubbio il Ghoul, interpretato da Walton Goggins e ripreso direttamente dalla serie TV, che aggiunge la nuova attività "Caccia alle taglie".
Raggiungendolo al Last Resort di Highway Town, i giocatori otterranno accesso a una missione dedicata alle Sorgenti Brucianti, oltre a un flusso costante di cacce allo scagnozzo e cacce al capo. Completare queste attività permette di ottenere ricompense uniche, mentre una futura patch introdurrà anche la voce narrante locale del Ghoul.
La nuova regione è il regno del Re della Ruggine, un supermutante dotato di intelligenza che riveste un ruolo centrale nelle attività dell'area. Non mancano eventi pubblici, officine da conquistare e una minaccia inedita: il maiale radioattivo, una creatura che può perfino diventare un animale domestico per il proprio C.A.M.P. se si riesce ad addomesticarla. Tutte le informazioni e le novità di Sorgenti Brucianti sono disponibili a questo indirizzo.
Insieme al nuovo aggiornamento, arriva anche la Stagione 23 del gioco che porta con sé numerosi omaggi a Fallout: New Vegas, uno dei capitoli più amati dell'intero franchise. I giocatori troveranno banchi da lavoro predonizzati, una nuova arma stagionale e diversi elementi estetici. Per maggiori informazioni sulla Stagione 23 vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata.
AMO il mondo di Fallout, alla follia. Nonostante tutto, non riesco a farmi piacere questo gioco, primo motivo tra tutti, stash super limitato. Ma oh, quante persone lo giocano ogni giorno!!!!!
Cioè.. davvero dico, li invidio.
perche penso che come me sei legato alla storia di fallout.
li ho giocati tutti, mi son piaciuti tutti ad eccezione del 76 che anche esso ho giocato molte ore appena uscito. Non sembra neanche un fallout...attività randomiche, quest insulse, storia bo che non se capisce che verso prenda.
attendo un bel fallout 5...
si direi che oltre i contenuti dovrebbero aggiornarsi ma non ce la fanno.
Quante risorse sprecate, ci veniva fuori un Fallout 5 coi controco**oni da supportare per anni
Starfield ci stava, che sia venuto male è un altro discorso, ma l'idea ci stava, e la difenderò sempre. Non si può campare sempre con la stesse 2 IP in croce che funzionano.
State aspettando così tanto Fallout 5 voi tutti, che non vi rendete conto che non è quello il problema, è MICROSOFT che da quando è entrata in gioco ha rovinato TUTTO.
E mi gioco la casa che quando uscirà Fallout 5, sarà un FLOP di dimensioni COSMICHE. Segnatevi queste parole.. perché quel giorno pagherò per vedere la vostra reazione...
Guarda, già con il 4 (bel gioco per carità la qualità della serie è calata rispetto New Vegas e il 3, Fallout 76 è uscito nel 2018 e nello stesso anno hanno annunciato Starfield all'E3. Tu dici che il problema è Microsoft che ha rovinato tutto, ma prima del 2020 loro non c'entravano proprio nulla. Per come la vedo io la causa principale di questo declino è la stessa Bethesda che si è rovinata da sola con scelte sbagliate, inclusa quella gran cavolata di Starfield. Rockstar è decenni che campa con GTA, avrebbero potuto prendere il loro esempio sviluppando un Fallout come si deve, e magari includendo anche l'online in modo da fare contenti tutti. E con la serie TV avrebbero fatto il botto, altrochè.
No Man Sky è passato addirittura ad un nuovo Engine e questo non riesce nemmeno a introdurre un texture pack ed un aggiornamento del sistema di illuminazione.
No?
Nessuno della stampa "specializzata" se ne accorto?
Shhhh che poi ti legge il fanboy di turno, come mi è capitato sui loro socials, e si inalberano perché sono convinti che la grafica sia NEXT GEN come alcuni screen che Bethesda a volte condivide.
