Fallout 76, Infestazioni: l'esplorazione dell'Appalachia diventa (finalmente) più pericolosa

Bethesda ha pubblicato il nuovo aggiornamento gratuito di Fallout 76, Infestazioni, espansione che modifica profondamente l'esplorazione dell'Appalachia grazie a nuove invasioni dinamiche nelle aree esterne della mappa. L'update rappresenta il 68º aggiornamento gratuito dal lancio del gioco e dimostra, ancora una volta, il supporto costante che la software house ha garantito al titolo multiplayer ambientato nella Zona Contaminata.

Con Infestazioni, ben 40 aree dell'Appalachia possono trasformarsi improvvisamente in territori occupati da fazioni ostili. Quando un'infestazione prende il controllo di una zona, i nemici normalmente presenti vengono sostituiti da un'unica fazione dominante. Tra le minacce disponibili al lancio figurano Aquile Sanguinarie, Cultisti, Comunisti, Minatori Talpa, Ardenti, Supermutanti e Robot.

Le infestazioni possono comparire nella Foresta, nella Valle Tossica, nel Cumulo di Cenere, nella Scissione Selvaggia, nella Palude Boscosa e nella Torbiera di Mirtilli. Più eventi possono rimanere attivi contemporaneamente e, se ignorati dai giocatori, le fazioni si sposteranno verso altre zone della mappa, modificando continuamente l'equilibrio dell'Appalachia.

Bethesda ha progettato le infestazioni soprattutto per i giocatori più esperti. La mappa mostra soltanto un'indicazione approssimativa dell'area coinvolta, mentre l'individuazione esatta richiede esplorazione diretta. Il team consiglia l'utilizzo delle squadre pubbliche dedicate all'esplorazione, così da aumentare le possibilità di trovare rapidamente gli eventi attivi e raggiungere gli alleati tramite viaggio rapido.

Le nuove attività introducono un livello di difficoltà superiore rispetto ai contenuti standard. I nemici infliggono più danni, resistono maggiormente agli attacchi e vengono accompagnati da un boss élite dotato di mutazioni casuali che modificano lo scontro. Ogni boss possiede inoltre un'arma esclusiva.

Le ricompense rappresentano uno degli elementi centrali dell'aggiornamento. I nemici comuni delle infestazioni possono rilasciare equipaggiamenti leggendari a 3 stelle, mentre l'eliminazione del boss garantisce sempre un'arma o un'armatura leggendaria a 4 stelle. Bethesda introduce anche nuove modifiche dedicate esclusivamente a questo contenuto.

Tra gli esempi mostrati dal team figurano Vettore, modifica per armatura che aumenta del 10% la precisione dello S.P.A.V. a lunga distanza fino a un massimo del 50%, e Offuscamento, modifica per armi che incrementa i danni quando la durabilità dell'equipaggiamento diminuisce, fino al 120%.

Per celebrare il debutto dell'aggiornamento, Bethesda aumenterà la frequenza delle infestazioni durante le prime due settimane. Dal 7 al 15 giugno partirà inoltre il protocollo "P.R.O.T.E.C.T.", iniziativa dedicata alla community con ricompense gratuite in gioco. Dall'8 al 15 giugno sarà disponibile anche una prova gratuita di Fallout 1st.

L'aggiornamento apre anche la Stagione 25: Appalachia sotto assedio, che introduce sfide aggiuntive e nuove ricompense dedicate alla costruzione di una fattoria post-nucleare.

Tra le novità più richieste dai fan compare anche il Deathclaw domestico per il C.A.M.P. La creatura può essere ottenuta tramite il pacchetto dedicato disponibile su Steam, Xbox e PlayStation. Il contenuto include elementi estetici e oggetti d'arredo esclusivi.

Bethesda amplia inoltre il sistema di pesca con l'arrivo dei pesci stagionali, disponibili a partire dal primo martedì successivo al solstizio d'estate. I nuovi pesci consentiranno la creazione di ricette speciali e riceveranno aggiornamenti stagionali nel corso dell'anno con varianti autunnali, invernali e primaverili.

Non manca un importante intervento tecnico dedicato alla resistenza alle radiazioni. Armature, armature atomiche, modifiche leggendarie ed elementi consumabili offriranno ora una protezione sensibilmente superiore contro le radiazioni ambientali. Secondo Bethesda, valori compresi tra 1.500 e 2.500 punti di resistenza permetteranno di ridurre drasticamente i danni nelle aree maggiormente contaminate, comprese le zone nuclearizzate.

Fallout 76: Infestazioni è già disponibile su Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Inoltre, il gioco è disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra con incluse tutte le espansioni. Per ulteriori informazioni su Infestazioni vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale dell'update.