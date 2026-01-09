Fallout 4: crescita record dei giocatori su Steam grazie al successo della serie

L'uscita della seconda stagione di Fallout sta riportando i giocatori su Fallout 4 e Fallout New Vegas: i giochi stanno facendo registrare un vero e proprio boom di giocatori su Steam

Tutto come previsto: l'uscita della seconda stagione di Fallout ha riacceso l'attenzione sulla popolare saga videoludica che sta registrando un nuovo picco di giocatori su Steam, come confermano i dati di SteamDB.

Una crescita evidente

Fallout 4, dopo aver viaggiato a una media di circa 20 mila utenti, ha registrato un picco significativo tra fine 2025 e inizio 2026 (il primo episodio della seconda stagione della serie è disponibile dal 16 dicembre su Prime Video).

Grazie alla scia della serie, il gioco ha toccato un picco di oltre 44 mila giocatori in contemporanea. Anche Fallout New Vegas ha registrato una sostanziale crescita, arrivando a sfiorare i 20 mila utenti, dopo essere stato ben al di sotto dei 10 mila nel corso dell'ultimo anno.

La serie, molto apprezzata da pubblico e critica, sta spingendo tanti utenti verso Fallout, serie videoludica che può contare su tantissimi appassionati. Lo stesso fenomeno era stato registrato anche nell'aprile del 2024 con l'uscita della prima stagione.

In quell'occasione, sfruttando al massimo l'ecomediatica dell'uscita della serie, Fallout 4 arrivò fino a quasi 200 mila utenti in contemporanea, con tantissimi videogiocatori che decisero di installare nuovamente il gioco su Steam.

Staremo a vedere se questi numeri saranno replicabili (anche se molto difficile). Ricordiamo che la seconda stagione di Fallout si concluderà con la pubblicazione dell'ottavo episodio in programma il prossimo 4 febbraio 2026.