Fallout 4: Anniversary Edition arriva su Switch 2, annunciata anche la data d'uscita ufficiale

Fallout 4: Anniversary Edition è stato annunciato per Nintendo Switch 2 durante il Nintendo Direct di ieri 5 febbraio 2026. Il gioco includerà titolo base, sei espansioni e oltre 150 contenuti Creation Club

Bethesda ha ufficialmente annunciato Fallout 4: Anniversary Edition per Nintendo Switch 2, confermando l'arrivo del celebre RPG open world post-apocalittico sulla nuova console Nintendo con un trailer dedicato e una data di uscita precisa. L'annuncio è avvenuto durante il Nintendo Direct di ieri, 5 febbraio 2026, segnando un momento importante nel rapporto tra l'editore americano e la piattaforma Nintendo.

Fallout 4: Anniversary Edition rappresenta la versione più completa e aggiornata del titolo pubblicato originariamente nel 2015. Si tratta di una conversione fedele dell'edizione celebrativa, rilanciata di recente per festeggiare l'anniversario della serie, e pensata per offrire l'esperienza definitiva dell'avventura ambientata nel mondo devastato dall'olocausto nucleare.

Secondo quanto comunicato da Bethesda, il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch 2 a partire dal 24 febbraio 2026, rendendolo il primo dei tre titoli Bethesda in arrivo sulla console. L'annuncio fa infatti parte di un vero e proprio trittico, che include anche Indiana Jones e l'Antico Cerchio e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, a dimostrazione della volontà dell'editore di supportare in modo deciso la nuova piattaforma Nintendo.

Cosa cambia dal punto dei vista dei contenuti per questa versione di Fallout 4 su Switch 2?

Dal punto di vista dei contenuti, Fallout 4: Anniversary Edition include l'intero gioco base, tutte le sei espansioni ufficiali pubblicate nel corso degli anni e oltre 150 elementi aggiuntivi provenienti dal Creation Club. Quest'ultimo rappresenta la vetrina ufficiale delle mod create dalla community e selezionate da Bethesda, offrendo nuove missioni, equipaggiamenti, armi, oggetti estetici e funzionalità extra che arricchiscono ulteriormente l'esperienza di gioco.

Il titolo mette il giocatore nei panni di un sopravvissuto all'apocalisse nucleare, rifugiatosi in un Vault sotterraneo e costretto a emergere in superficie per affrontare una realtà dominata da fazioni rivali, mutanti e rovine della civiltà pre-bellica.

L'approccio open world consente un'elevata libertà di esplorazione e scelta, elementi che hanno contribuito al successo duraturo del gioco. Bethesda ha inoltre sottolineato come l'aggiornamento Anniversary abbia risolto i problemi tecnici emersi nel tempo, rendendo questa edizione la più stabile e completa mai realizzata.