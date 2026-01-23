Fable torna ad essere protagonista: annunciata la finestra d'uscita durante l'ultimo Xbox Developer Direct 2026

Durante l'Xbox Developer Direct 2026, Playground Games ha annunciato che Fable uscirà nell'autunno 2026 su Xbox Series X/S, PC e PS5. Il gioco offrirà un vasto mondo open world, combattimenti basati su Forza, Abilità e Volontà, una popolazione dinamica e un sistema morale più complesso, senza perdere l'umorismo classico della serie

Dopo anni di attesa, Fable torna finalmente a mostrarsi con informazioni concrete. Durante l'Xbox Developer Direct 2026, Playground Games ha annunciato ufficialmente la finestra di lancio del nuovo capitolo della storica serie RPG: Fable arriverà nell'autunno 2026 su Xbox Series X/S, PC e anche PlayStation 5, segnando un'importante apertura multipiattaforma per uno dei franchise più iconici dell'ecosistema Xbox.

L'annuncio è stato accompagnato da un approfondito gameplay deep dive, che ha permesso di scoprire nuovi dettagli sull'ambizioso progetto di Playground Games, al suo primo RPG open world dopo i successi con la serie Forza Horizon. Il gioco promette di mantenere l'anima classica di Fable, puntando su un mix di umorismo britannico, scelte morali e un mondo vivo e reattivo, arricchito da elementi assurdi come polli, giganti e personaggi memorabili.

La storia prende il via con il giocatore nei panni di un bambino, destinato a diventare il primo eroe di Albion dopo una generazione. L'avventura viene innescata da una tragedia: il villaggio natale viene trasformato in pietra, inclusa la nonna del protagonista, dando il via a un viaggio che porterà a esplorare diverse regioni del mondo di gioco. Tra queste, è stato confermato il ritorno di Bowerstone, una delle città più amate della saga, ora ricreata in dimensioni più ampie e con maggiore dettaglio.

Ulteriori dettagli, oltre all'uscita, relativi a Fable

Il sistema di combattimento ruota ancora attorno ai tre pilastri storici della serie: Forza, Abilità e Volontà, con un'ampia varietà di armi, attacchi a distanza e magie, ciascuna pensata per adattarsi a stili di gioco differenti e a nemici sia nuovi che familiari. Non mancano le attività secondarie tipiche della serie: sarà possibile sposarsi, avere figli, acquistare case e gestire attività commerciali, accumulando ricchezze e influenza.

Grande attenzione è stata data al nuovo Living Population System, che anima Albion con oltre 1.000 personaggi non giocanti, tutti interagibili e influenzati dalle scelte del giocatore. Questo sistema si intreccia con una reputazione dinamica e una moralità più sfumata, che abbandona il tradizionale bianco e nero per riflettere reazioni diverse a seconda delle azioni intraprese.

Tra i momenti più bizzarri mostrati, spicca la possibilità di uccidere Dave, interpretato da Richard Ayoade, che dopo essersi trasformato in un gigante può essere eliminato definitivamente: il suo cadavere rimarrà nel mondo di gioco, abbasserà il valore delle case vicine e renderà decisamente scontenta sua sorella. Un dettaglio che incarna perfettamente lo spirito ironico e imprevedibile di Fable.