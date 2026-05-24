Fable arriverà già nel 2026: Playground Games svela i suoi piani

Fable dovrebbe arrivare già nel corso del 2026: la conferma arriva da Playground Games che ha anticipato i piani per il rilascio nel corso dell'anno del titolo. Il gioco sarà disponibile su PS5, console Xbox e PC Windows

Dopo il lancio di Forza Horizon 6, che sta registrando ottimi risultati in queste settimane, Playground Games si concentrerà sul debutto di Fable, il primo capitolo della nuova serie del franchise. Il gioco, uno dei titoli più attesi del prossimo futuro, dovrebbe essere pronto per il 2026 e, in particolare, dovrebbe debuttare nel corso del prossimo autunno, entrando in competizione diretta con GTA 6, atteso sul mercato a fine novembre.

Fable arriva entro fine 2026?

Playground Games ha confermato, con un post su LinkedIn, l'obiettivo di lanciare Fable nel corso del 2026: "Dopo l'incredibile lancio di Forza Horizon 6 questa settimana, l'entusiasmo in studio è alle stelle. Ma non abbiamo ancora finito. Con Fable in arrivo entro la fine dell'anno, continuiamo a reclutare personale in diverse discipline per portare altri talenti eccezionali nel team." Questo messaggio è legato a una nuova campagna di reclutamento con cui la software house punta a incrementare l'organico. Nel frattempo, il gioco è stato anche classificato in Australia e Corea del Sud (dove sarà considerato come un titolo riservato ai maggiori di 18 anni).

Considerando le informazioni "ufficiali", a questo punto non c'è motivo per dubitare in merito alla fattibilità di un lancio di Fable nel corso del 2026. Il titolo arriva su console (PS5 e Xbox Series S e X) e anche su PC, dove non avrà il "problema" della competizione con GTA 6. Ricordiamo che il gioco è stato confermato ufficialmente per la prima volta in occasione di Xbox Games Showcase del 2020. A questo punto possiamo aspettarci un annuncio ufficiale già nel corso delle prossime settimane.