Exodus è il nuovo Mass Effect? Il gameplay alimenta il confronto

Il nuovo trailer gameplay di Exodus, mostrato durante il Future Games Show 2026, offre uno sguardo approfondito sul GDR fantascientifico di Archetype Entertainment. Combattimento, esplorazione, scelte morali, compagni di squadra e meccaniche legate alla dilatazione temporale delineano un progetto che continua a richiamare Mass Effect.

In occasione del Future Games Show: Summer Showcase 2026, Archetype Entertainment ha presentato un nuovo e corposo filmato di gameplay dedicato a Exodus, action RPG fantascientifico attualmente previsto per l'inizio del 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il video rappresenta la panoramica più completa mostrata finora sul progetto e approfondisce diversi aspetti dell'esperienza di gioco, dall'esplorazione al sistema di combattimento, passando per la progressione del personaggio e le scelte narrative che influenzeranno l'avventura.

Ambientato circa 40.000 anni nel futuro, Exodus mette il giocatore nei panni di Jun Aslan, un recuperatore spaziale apparentemente ordinario che scopre di possedere una particolare caratteristica genetica capace di consentirgli l'utilizzo di tecnologie avanzate. Tra queste spicca un guanto potenziabile che garantisce abilità speciali, come l'invisibilità e altre capacità utilizzabili sia durante gli scontri sia nelle fasi esplorative.

La trama ruota attorno alla lotta contro i Celestial, una minaccia che incombe sull'umanità, e alla ricerca di una cura per la Rot, una malattia che sta progressivamente decimando la specie umana. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario visitare numerosi mondi alieni e affrontare missioni che potranno essere completate seguendo approcci differenti.

Il trailer mostra infatti una struttura che lascia ampio spazio alla libertà d'azione. Alcune situazioni possono essere risolte ricorrendo alla furtività, sfruttando abilità speciali e percorsi alternativi, mentre altre incoraggiano un approccio più diretto attraverso l'impiego di armi da fuoco, granate e poteri offensivi. L'esplorazione sarà supportata anche da strumenti di movimento come il rampino, oltre alla possibilità di modificare o estendere alcune porzioni dell'ambiente per raggiungere nuove aree.

Grande importanza sarà attribuita alle scelte morali, elemento centrale della progressione del protagonista. Durante l'avventura il giocatore sarà chiamato a prendere decisioni che potranno privilegiare l'altruismo o l'interesse personale, influenzando non solo l'evoluzione narrativa ma anche le abilità disponibili, le relazioni con gli altri personaggi e la percezione del protagonista all'interno dell'universo di gioco.

Il sistema dei compagni sembra destinato a occupare un ruolo altrettanto rilevante. Nel filmato vengono introdotti diversi alleati, ciascuno caratterizzato da capacità uniche, equipaggiamenti specifici e opinioni personali che potranno entrare in gioco durante le decisioni più delicate. Tra i personaggi mostrati figurano la xeno-archeologa Phaedra Nath, il veterano Tom Vargas, la pilota di mech Elise Charrous e Salt, un polpo "risvegliato" racchiuso all'interno di un'armatura robotica da combattimento. Compare inoltre il misterioso cowboy spaziale CC Orlev, interpretato dall'attore Matthew McConaughey.

Un altro elemento evidenziato dal trailer è la presenza della città di Persepolis, centro nevralgico frequentato da esseri umani e creature "Awakened". Qui i giocatori potranno interagire con numerosi personaggi e approfondire alcuni dei temi portanti della narrazione, tra cui la dilatazione temporale, concetto che sembra destinato ad avere un peso significativo nella storia. Secondo quanto mostrato, poche ore trascorse in alcune regioni dello spazio potrebbero corrispondere ad anni o addirittura decenni trascorsi altrove.

Le nuove sequenze confermano inoltre una caratteristica che accompagna Exodus fin dalla sua presentazione: i forti richiami ai grandi RPG fantascientifici del passato, in particolare alla serie Mass Effect. Struttura delle missioni, sistema di compagni, dialoghi a scelta multipla e impostazione dell'universo narrativo hanno alimentato nuovamente il paragone tra le due produzioni.

Resta tuttavia ancora diverso tempo prima del debutto commerciale. Con un lancio previsto nei primi mesi del 2027, Archetype Entertainment avrà l'opportunità di mostrare ulteriormente gli elementi distintivi della propria opera e chiarire in che modo Exodus intenda differenziarsi all'interno del panorama degli RPG d'azione fantascientifici.