Epic supporta la causa legale contro Valve e le commissioni di Steam

Epic supporta la causa legale contro Valve e Steam in corso nel Regno Unito: ecco cosa ha dichiarato Tim Sweeney in merito

Valve dovrà affrontare una causa legale legata alla sua posizione da leader del mercato per la distribuzione dei videogiochi. La causa è stata recentemente autorizzata dal Competition Appeal Tribunal del Regno Unito e all'azienda viene richiesto un pagamento di 656 milioni di sterline.

In attesa di capire come si svilupperà il percorso legale del provvedimento, in queste ore è arrivata la presa di posizione di Tim Sweeney, CEO di Epic Games, che con il suo store è uno dei principali concorrenti di Valve ma deve fare i conti con i pochi acquisti da parte degli utenti.

Epic supporta la causa contro Valve

Sweeney ha confermato di essere a favore della causa avviata contro Valve nel Regno Unito, sottolineando: "Le regole di Steam proibiscono esplicitamente ai giochi di indirizzare i giocatori verso metodi di acquisto concorrenti, costringendo tutti a pagare il 30% a Valve". In aggiunta, il numero uno di Epic ha evidenziato un parallelismo con una delle sue principali battaglie legali: "Apple e Google hanno fatto lo stesso finché il tribunale non ha dichiarato esplicitamente che questa pratica era illegale. Ora non lo fanno più!".

Anche in questo caso, tutto ruota intorno alla commissione richiesta dallo store e all'obbligo di utilizzare sistemi di pagamento interni, con i relativi costi a carico degli sviluppatori e dei publisher del gioco, per l'acquisto del gioco e per eventuali transazioni aggiuntive.

Epic non ha un ruolo attivo nella causa, almeno per ora. Tim Sweeney ha solo espresso un supporto pubblico all'azione legale contro Valve e il suo store. La questione, in ogni caso, è destinata ad andare avanti ancora per molto. Steam è sempre più un riferimento assoluto per il PC gaming, come confermano anche i recenti record registrati. Le commissioni sugli acquisti saranno, quindi, un tema di rilievo per il futuro.