Epic supporta la causa legale contro Valve e le commissioni di Steam

Epic supporta la causa legale contro Valve e Steam in corso nel Regno Unito: ecco cosa ha dichiarato Tim Sweeney in merito

di pubblicata il , alle 08:31 nel canale Videogames
Valve dovrà affrontare una causa legale legata alla sua posizione da leader del mercato per la distribuzione dei videogiochi. La causa è stata recentemente autorizzata dal Competition Appeal Tribunal del Regno Unito e all'azienda viene richiesto un pagamento di 656 milioni di sterline.

In attesa di capire come si svilupperà il percorso legale del provvedimento, in queste ore è arrivata la presa di posizione di Tim Sweeney, CEO di Epic Games, che con il suo store è uno dei principali concorrenti di Valve ma deve fare i conti con i pochi acquisti da parte degli utenti.

Epic supporta la causa contro Valve

Sweeney ha confermato di essere a favore della causa avviata contro Valve nel Regno Unito, sottolineando: "Le regole di Steam proibiscono esplicitamente ai giochi di indirizzare i giocatori verso metodi di acquisto concorrenti, costringendo tutti a pagare il 30% a Valve". In aggiunta, il numero uno di Epic ha evidenziato un parallelismo con una delle sue principali battaglie legali: "Apple e Google hanno fatto lo stesso finché il tribunale non ha dichiarato esplicitamente che questa pratica era illegale. Ora non lo fanno più!".

Anche in questo caso, tutto ruota intorno alla commissione richiesta dallo store e all'obbligo di utilizzare sistemi di pagamento interni, con i relativi costi a carico degli sviluppatori e dei publisher del gioco, per l'acquisto del gioco e per eventuali transazioni aggiuntive.

Epic non ha un ruolo attivo nella causa, almeno per ora. Tim Sweeney ha solo espresso un supporto pubblico all'azione legale contro Valve e il suo store. La questione, in ogni caso, è destinata ad andare avanti ancora per molto. Steam è sempre più un riferimento assoluto per il PC gaming, come confermano anche i recenti record registrati. Le commissioni sugli acquisti saranno, quindi, un tema di rilievo per il futuro.

TheDarkAngel02 Febbraio 2026, 08:33 #1
peccato che steam non vieti la pubblicazione su altri store, nè sia l'unico installabile da parte dell'utente, Tim si dimostra sempre la persona di poco valore qual è.
destroyer8502 Febbraio 2026, 08:58 #2
Il parallelismo con google e apple non sta in piedi, steam non arriva di certo preinstallato come il play-store o l'app-store.
La storia ci ha insegnato che anche il browser preinstallato sul sistema operativo più utilizzato al mondo e che nel nome stesso aveva "internet" (i tipici bumerazzi che dicono apri l'internet) può essere spodestato se la concorrenza è migliore (e di suo faceva anche molto &#128169; ).

Qui non vedo né concorrenza migliore né che steam faccia &#128169; . Steam è lì perché se lo è meritato spesso con politiche a favore dei giocatori e non delle software house.
UtenteHD02 Febbraio 2026, 09:34 #3
Cercate di non rovinare Steam che funziona benissimo e parlo (per me) di Proton su Linux Mint ed RTX. Prima che li obbligano a modificarlo, ad implementare altri link stores e viene fuori un mix assurdo per avviare un gioco che ora come ora oltre ad andare bene, se il gioco e' offline (no software house XX che richiede sua app), lo salvi con tuo file licenza e partizione Steam (non si sa mai) e ci giochi a vita.
Per carita'..
TorettoMilano02 Febbraio 2026, 09:58 #4
caspita ora pure chi odia apple odia sto tizio&#8230; epilogo facilmente prevedibile
marcram02 Febbraio 2026, 13:28 #5
Originariamente inviato da: TorettoMilano
caspita ora pure chi odia apple odia sto tizio epilogo facilmente prevedibile

Non da ora, eh...
È sempre stato un personaggio diciamo "antipatico".
Se non fosse per i giochi che continua a regalare, probabilmente avrebbe già chiuso.
Ma, a lungo andare, anche così rischia di chiudere.

