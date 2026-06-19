Epic Games Store e Launcher pronti a rifarsi il look e mettere il turbo: prestazioni fino a 5 volte superiori

Epic Games ha svelato i piani per una profonda revisione dell'Epic Games Store e del Launcher. La nuova architettura promette avvii fino a cinque volte più rapidi, una navigazione più fluida e nuove funzioni social. In arrivo anche pagine prodotto rinnovate, recensioni utente e strumenti avanzati per gli sviluppatori.

Epic Games l'aveva anticipato a febbraio, ma nelle scorse ore sono emersi ulteriori dettagli sulla rivoluzione che investirà l'Epic Games Store. Alcune slide di presentazione delineano infatti una roadmap di circa dodici mesi che prevede il completo rinnovamento del launcher e dell'esperienza di navigazione dello store, con particolare attenzione alle prestazioni e alle funzionalità social.

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Il cambiamento più significativo riguarda il software di accesso alla piattaforma. Epic afferma che il nuovo Launcher è stato ricostruito "da zero", su una nuova architettura progettata per migliorare reattività e stabilità. Secondo i dati condivisi dall'azienda, il nuovo client sarebbe in grado di ridurre drasticamente i tempi di avvio: i cosiddetti "cold start", avvii a freddo, risulterebbero in media cinque volte più veloci, mentre il ripristino dalla system tray alla libreria raggiungerebbe un'accelerazione di circa 6,5 volte rispetto alla versione attuale.

L'intervento punta a risolvere una delle criticità più frequentemente segnalate dagli utenti dell'Epic Games Launcher, ossia la lentezza nella navigazione e nei caricamenti delle varie sezioni dello store.

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Parallelamente al lavoro sulle prestazioni, la società sta ripensando anche l'interfaccia dello store. La homepage sarà maggiormente personalizzata e costruita attorno ai suggerimenti di giochi, con categorie facilmente accessibili e una sezione principale scorrevole dedicata ai contenuti in evidenza. Anche le pagine dei singoli titoli verranno profondamente modificate: invece di limitarsi a fungere da semplice vetrina commerciale, dovrebbero integrare elementi dedicati alla community, contenuti narrativi aggiuntivi e informazioni sui progressi di gioco.

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La roadmap anticipa inoltre l'arrivo di nuove funzionalità social, tra cui profili utente, avatar, messaggistica privata, chat vocale e gruppi indipendenti dai singoli giochi. Prevista anche la possibilità di ospitare recensioni scritte dagli utenti. L'obiettivo appare quello di trasformare progressivamente l'ecosistema Epic in una piattaforma più completa, capace di mantenere gli utenti connessi anche al di fuori delle sessioni di gioco.

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Un'altra novità riguarda gli aggiornamenti dei giochi pubblicati sullo store. Epic starebbe lavorando a un sistema di "note delle patch" integrate direttamente nelle pagine prodotto. Gli sviluppatori potranno pubblicare note di aggiornamento attraverso il Developer Portal utilizzando testo formattato, immagini e pubblicazioni programmate. Gli utenti, dal canto loro, avranno la possibilità di ricevere notifiche dedicate quando verranno rilasciati nuovi aggiornamenti.