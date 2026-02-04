Epic Games Store cambia volto: nuovo launcher, funzioni social e libreria cross-platform in arrivo

Epic Games sta ricostruendo il suo launcher per renderlo più veloce, stabile e piacevole da usare. Nel 2026 arriveranno nuove funzioni social, una libreria cross-platform tra PC e mobile e sistemi di cross-promotion. I dati 2025 mostrano una forte crescita dei giochi di terze parti

Epic Games ha annunciato un'importante evoluzione per il suo launcher e per l'Epic Games Store, con l'obiettivo dichiarato di renderlo finalmente "piacevole da usare". A 7 anni dal debutto su PC come alternativa a Steam e dopo l'espansione su dispositivi mobili iOS e Android, l'azienda ha condiviso i suoi piani futuri nel nuovo Year in Review, tracciando un bilancio del 2025 e anticipando le principali novità previste per il 2026.

Il punto centrale della strategia di Epic è un profondo aggiornamento dell'architettura del launcher, il cui rilascio è previsto per l'estate del 2026. Questo intervento tecnico promette un'esperienza molto più fluida per i giocatori PC, con un'interfaccia più reattiva, tempi di caricamento ridotti e una maggiore stabilità generale. Secondo Epic, l'obiettivo è risolvere molte delle criticità storicamente segnalate dagli utenti e introdurre funzionalità richieste da tempo.

Tra le novità in fase di sviluppo spiccano anche nuovi spazi community, pensati per migliorare l'interazione tra i giocatori. Oltre a elementi di personalizzazione come avatar e profili, questi ambienti consentiranno di comunicare tra piattaforme diverse. In una prima fase sarà disponibile solo la chat testuale, ma Epic ha già confermato che in seguito arriveranno anche chat vocale e sistemi di party, ampliando ulteriormente le funzionalità social del launcher.

Ulteriori dettagli sul futuro di Epic Games Store

Un'altra sorpresa riguarda il futuro dell'ecosistema Epic Games Store: nell'autunno 2026 è prevista l'introduzione di una libreria cross-platform condivisa tra PC e mobile, accompagnata da storefront regionali. Anche se i dettagli sono ancora limitati, questa iniziativa potrebbe avvicinarsi a un modello simile a Xbox Play Anywhere, permettendo agli utenti di accedere ai propri giochi su più dispositivi all'interno dell'ecosistema Epic.

Tra le altre funzionalità in arrivo figurano un sistema di cross-promotion, che offrirà oggetti cosmetici tematici di Fortnite in caso di acquisto di determinati giochi, e un miglioramento della gestione della libreria sull'app mobile. Si tratta di strategie già viste in passato su altre piattaforme, ma che Epic intende adattare al proprio modello di marketplace aperto.

Epic Games ha infine condiviso alcuni dati significativi relativi al 2025. Gli utenti hanno speso 400 milioni di dollari in giochi di terze parti, con una crescita del 57% su base annua, mentre le ore di gioco dedicate ai titoli di terze parti hanno raggiunto i 2,78 miliardi, segnando un aumento del 4%. La spesa complessiva dei giocatori PC sull'Epic Games Store ha toccato 1,16 miliardi di dollari, in crescita del 6%. Nonostante un calo del 14% delle ore totali di gioco, Epic sottolinea come i titoli di terze parti abbiano registrato un andamento positivo