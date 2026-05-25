Epic Games annuncia Unreal Engine 6 e il primo gioco che beneficerà del nuovo motore

Epic Games ha annunciato Unreal Engine 6 durante il torneo competitivo di Rocket League, primo gioco mostrato con il nuovo motore grafico. Il passaggio segna un importante aggiornamento tecnologico per il titolo. Unreal Engine 6 punta a rafforzare ecosistemi condivisi e giochi interoperabili

Epic Games ha annunciato ufficialmente Unreal Engine 6, la nuova evoluzione del celebre motore grafico utilizzato in gran parte dell'industria videoludica e cinematografica. La presentazione è avvenuta durante il Paris Major del campionato dedicato a Rocket League, scelta che ha sorpreso molti appassionati considerando che il titolo utilizzato per il reveal non è stato il famoso battle royale della compagnia.

Durante l'evento è stato mostrato un breve filmato che includeva sequenze di gameplay, inquadrature cinematografiche e modelli visivamente migliorati delle auto del gioco. Il teaser parlava di una "nuova era" e di un "nuovo motore", concludendosi con la prima apparizione ufficiale del logo di Unreal Engine 6.

L'annuncio arriva quattro anni dopo il debutto di Unreal Engine 5 e dodici anni dopo l'uscita della quarta versione. Rocket League, invece, utilizza ancora Unreal Engine 3, tecnologia risalente all'epoca Xbox 360. Per questo motivo il passaggio al nuovo motore viene considerato da molti un cambiamento enorme, quasi paragonabile a un vero sequel.

Unreal Engine 6 has been announced with Rocket League. pic.twitter.com/ggimtpMD2o -- DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 24, 2026

Ulteriori dettagli sulla presentazione di Unreal Engine 6

Epic ha già dimostrato in passato di preferire aggiornamenti continui ai propri giochi live service piuttosto che creare capitoli separati. Lo stesso Fortnite era passato da Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5 senza interrompere il proprio ecosistema digitale e la sua economia interna.

La presentazione di Unreal Engine 6 rappresenta un evento importante per l'intero settore videoludico. Il motore Epic è infatti uno degli strumenti più utilizzati sia dai grandi studi sia dagli sviluppatori indipendenti. Negli ultimi anni anche aziende storicamente legate a motori proprietari hanno scelto di adottare Unreal Engine per i propri progetti. Inoltre, la tecnologia viene sfruttata anche nel cinema e nella produzione di effetti visivi.

Nonostante il successo commerciale e tecnico di Unreal Engine 5, il motore ha ricevuto critiche legate soprattutto alle prestazioni su PC. Molti giocatori lamentano problemi di ottimizzazione in diversi titoli recenti, mentre Fortnite viene spesso indicato come esempio di implementazione particolarmente stabile. Anche sotto il teaser di Unreal Engine 6 sono comparsi commenti da parte degli utenti che chiedono a Epic di migliorare prima i problemi della quinta versione.