Elon Musk vuole un videogioco fatto dall'IA, gli sviluppatori di Baldur's Gate 3 lo demoliscono
Dopo lannuncio di Elon Musk su un videogioco generato dall'intelligenza artificiale in sviluppo presso xAI, Michael Douse di Larian Studios critica duramente lidea. Secondo Douse, lindustria non ha bisogno di algoritmi, ma di visione, artigianalità e rispetto per il lavoro umano, elementi che lIA non potrà mai sostituiredi Vittorio Rienzo pubblicata il 09 Ottobre 2025, alle 11:29 nel canale Videogames
Baldur's Gate 3
Elon Musk torna a far parlare di sé, ancora una volta per il suo (non) coinvolgimento nel settore videoludico. Il miliardario ha annunciato che xAI pubblicherà un videogioco generato interamente da intelligenza artificiale entro la fine del 2026. Una dichiarazione che ha scatenato forti reazioni nell’industria, in particolare da parte di Michael Douse, direttore della pubblicazione di Larian Studios, software house nota per il successo di Baldur's Gate 3.
Elon Musk has announced that his xAI game studio will release an AI-generated game before the end of 2026 pic.twitter.com/873MGLFZFw— Dexerto (@Dexerto) October 6, 2025
Douse, in una serie di interventi su X (Twitter), ha espresso scetticismo verso la promessa di Musk, definendo l’idea di affidare la creazione di esperienze videoludiche all’IA come una deriva pericolosa. A suo giudizio, i problemi dell’industria non dipendono da limiti tecnologici ma da una mancanza di direzione e leadership.
"Sinceramente, ciò di cui questo settore ha bisogno non sono loop di gameplay basati su modelli matematici e training psicologici, ma piuttosto di espressività nei mondi con i quali le persone interagiscono o desiderano interagire. L'IA ha il suo posto come strumento, ma abbiamo tutti gli strumenti del mondo e nessuno compensa l'incredibile mancanza di una direzione coerente. L'IA non risolverà i grandi problemi dell'industria che sono leadership e visione" ha scritto Douse.
Il dirigente di Larian ha ricordato come, in passato, i rivenditori fisici di videogiochi necessitavano di standard di qualità, prezzo e disponibilità, il che garantiva una certa coerenza. La transizione verso la distribuzione digitale, a suo avviso, ha portato a una corsa disordinata al profitto, con pochi grandi attori che guardano esclusivamente ai numeri.
"Non so perché nessuno ne parli mai, ma prima del crollo del formato retail era il commercio al dettaglio stesso a stabilire le regole: qualità, prezzo, disponibilità, ecc. Quando è crollato, la scelta sensata sarebbe stata quella di eliminare gli intermediari e connettersi direttamente con il pubblico in una sorta di rapporto 1:1. Questo non è successo. È diventato un gioco di polli senza testa che corrono alla ricerca del miglior bilancio. L'intelligenza artificiale non risolverà questo problema. Ad avere successo saranno le persone che costruiscono qualcosa per altre persone".
Idk why nobody ever talks about this but before the collapse of retail it was retail itself that set the rules: quality (lest buyback), price, availability, etc. When it crashed the sensible default would be to enjoy cutting out the middleman and connecting directly with…— Very AFK (@Cromwelp) October 6, 2025
Douse ha inoltre criticato la tendenza a vedere nella tecnologia – che sia IA, realtà virtuale o cloud gaming – l’ennesimo pretesto per speculazioni finanziarie, piuttosto che uno strumento per migliorare davvero l’esperienza dei giocatori.
"Serve più espressione umana, non meno. L’IA può aiutare come strumento, ma non deve sostituire il tocco umano. Senza artigianalità non c’è rispetto per il mestiere, e senza rispetto non può esserci risonanza emotiva. È questo che spinge le persone a giocare".
Nonostante questo, l'idea di un videogioco realizzato completamente dall'intelligenza artificiale risulta piuttosto credibile, se non fosse che ad annunciarla è stato Elon Musk. L'imprenditore è già noto per i suoi annunci altisonanti, ma che spesso non si concretizzano.
Nel 2016 annunciò la guida completamente autonoma delle vetture Tesla, mentre nel 2019 sostenne che i robotaxi fossero "dietro l'angolo". Ad oggi, nel 2025, nessuna delle due cose è ancora arrivata sul mercato, con il Full Self Driving (FSD) che è stato più volte oggetto di contesa in tribunale e quasi sempre condannato come ingannevole.
In conclusione, è fuori dubbio che l'IA sostituirà numerosi ruoli in praticamente ogni settore. In particolare, in quello videoludico Microsoft ha già dimostrato una tendenza ai tagli in favore di processi automatici e procedurali. Tuttavia, per il momento, l'idea di rimpiazzare un intero studio di sviluppo con un modello di IA potrebbe rivelarsi prematura.
9 Commenti
Elon potrà fare quello che gli pare e organizzarsi anche per avere un'ia che giocherà ai suoi giochi, in sostituzione agli stipendiati che giocano per lui ora
Il mondo va a scatafascio e invece di impiegare risorse per risolvere i problemi, senza minare la tutela verso lavoratori e artisti, pensano di farci giochi
Alla faccia del visionario
Redditare di più sbilancerebbe il tutto: qualcuno avrebbe più capacità d'acquisto e quindi certi beni diverrebbero in ogni caso non alla portata di tutti (perché qualcuno, appunto, nel vendere o prestare un servizio cercherebbe di più ergo si tornerebbe tutti punto a capo. Piuttosto non sarebbe male avere tutti gli stessi diritti (anche economici) e poter lavorare per passione e vocazione, non retribuiti se non con la propria stessa soddisfazione. Chiaramente utopie.
Meglio stare con i piedi per terra, cercare di non mandare in vacca definitivamente il pianeta e porre dei limiti (sani ed etici) all'utilizzo delle intelligenze artificiali.
E' un tema che prima o poi dovrà essere preso seria considerazione perchè è chiaro che le macchine prima o poi ci sostituiranno in tutto o quasi, il problema è che chi gestirà le macchine avrà praticamente potere di vita e di morte su tutti gli altri, dare questo potere a privati o multinazionali è molto pericoloso. Spero di non vivere abbastanza per assistere con i miei occhi al futuro che si prospetta, ma se fossi un adolescente mi preoccuperei e non poco...
Ma é giá cosí da sempre, c'é chi nasce in famiglie povere e chi ha a disposizione patrimoni di milioni di euro. Un reddito in un mondo del lavoro dominato da ai e robot, molto piú efficienti e produttivi, sarebbe un reddito per forza di cose modesto, quindi non so quanto disequilibrio porterebbe
La stragrande maggioranza dei videogiochi che escono oggi è roba che se venisse fatta da una IA sarebbe fatta meglio. Poi esistono poche e rare produzioni fatte da team che fanno effettivamente dei giochi di prima categoria ma sono eccezioni... per il resto una IA farebbe meglio.
Se la storia recente non ti ha insegnato che siamo bullizzati da tutti perché non abbiamo forze militari, non c'è speranza che te Io capisca. Mentre te rimani nel tuo mondo fatato però nel frattempo il mondo si arma, i prepotenti prendono quello che vogliono e noi rimaniamo lì a guardare come dei bambini sperduti
Della serie armiamoci e partite...
Cosa vuoi armare che tra un pò non avremo più neanche i soldi per pagare le pensioni, la disoccupazione dilaga e la nostra sanità cade a pezzi?
Se vuoi fare il prepotente anche tu, deve essere pronto a fare sacrifici e a fare la guerra se necessario.
Purtroppo però noi come Europa non abbiamo nè risorse, nè coraggio per fare le guerre se non con il sedere degli altri, quando però i nostri governanti verranno a prenderci fino a casa per metterci un fucile in mano, forse capirai...
Noi siamo bullizzati perchè ci siamo seduti troppo sugli allori e abbiamo pensato di poter lucrare per sempre con il sudore altrui anzichè rimboccarci le maniche e continuare a correre investendo sul futuro, non vendendo o delocalizzando le nostre imprese ma tenendole come un bene prezioso da difendere a tutti i costi con le unghie e con i denti dai falchi esteri che ce le vogliono portare via....forse però abbiamo ancora speranze prima di arrivare ad essere ultimi, perchè allora sarà troppo tardi visto che "gli ultimi resteranno ultimi se i primi sono irragiungibili"
