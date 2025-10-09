Elon Musk vuole un videogioco fatto dall'IA, gli sviluppatori di Baldur's Gate 3 lo demoliscono

Dopo lannuncio di Elon Musk su un videogioco generato dall'intelligenza artificiale in sviluppo presso xAI, Michael Douse di Larian Studios critica duramente lidea. Secondo Douse, lindustria non ha bisogno di algoritmi, ma di visione, artigianalità e rispetto per il lavoro umano, elementi che lIA non potrà mai sostituire

Elon Musk torna a far parlare di sé, ancora una volta per il suo (non) coinvolgimento nel settore videoludico. Il miliardario ha annunciato che xAI pubblicherà un videogioco generato interamente da intelligenza artificiale entro la fine del 2026. Una dichiarazione che ha scatenato forti reazioni nell’industria, in particolare da parte di Michael Douse, direttore della pubblicazione di Larian Studios, software house nota per il successo di Baldur's Gate 3.

Douse, in una serie di interventi su X (Twitter), ha espresso scetticismo verso la promessa di Musk, definendo l’idea di affidare la creazione di esperienze videoludiche all’IA come una deriva pericolosa. A suo giudizio, i problemi dell’industria non dipendono da limiti tecnologici ma da una mancanza di direzione e leadership.

"Sinceramente, ciò di cui questo settore ha bisogno non sono loop di gameplay basati su modelli matematici e training psicologici, ma piuttosto di espressività nei mondi con i quali le persone interagiscono o desiderano interagire. L'IA ha il suo posto come strumento, ma abbiamo tutti gli strumenti del mondo e nessuno compensa l'incredibile mancanza di una direzione coerente. L'IA non risolverà i grandi problemi dell'industria che sono leadership e visione" ha scritto Douse.

Il dirigente di Larian ha ricordato come, in passato, i rivenditori fisici di videogiochi necessitavano di standard di qualità, prezzo e disponibilità, il che garantiva una certa coerenza. La transizione verso la distribuzione digitale, a suo avviso, ha portato a una corsa disordinata al profitto, con pochi grandi attori che guardano esclusivamente ai numeri.

"Non so perché nessuno ne parli mai, ma prima del crollo del formato retail era il commercio al dettaglio stesso a stabilire le regole: qualità, prezzo, disponibilità, ecc. Quando è crollato, la scelta sensata sarebbe stata quella di eliminare gli intermediari e connettersi direttamente con il pubblico in una sorta di rapporto 1:1. Questo non è successo. È diventato un gioco di polli senza testa che corrono alla ricerca del miglior bilancio. L'intelligenza artificiale non risolverà questo problema. Ad avere successo saranno le persone che costruiscono qualcosa per altre persone".

Douse ha inoltre criticato la tendenza a vedere nella tecnologia – che sia IA, realtà virtuale o cloud gaming – l’ennesimo pretesto per speculazioni finanziarie, piuttosto che uno strumento per migliorare davvero l’esperienza dei giocatori.

"Serve più espressione umana, non meno. L’IA può aiutare come strumento, ma non deve sostituire il tocco umano. Senza artigianalità non c’è rispetto per il mestiere, e senza rispetto non può esserci risonanza emotiva. È questo che spinge le persone a giocare".

Nonostante questo, l'idea di un videogioco realizzato completamente dall'intelligenza artificiale risulta piuttosto credibile, se non fosse che ad annunciarla è stato Elon Musk. L'imprenditore è già noto per i suoi annunci altisonanti, ma che spesso non si concretizzano.

Nel 2016 annunciò la guida completamente autonoma delle vetture Tesla, mentre nel 2019 sostenne che i robotaxi fossero "dietro l'angolo". Ad oggi, nel 2025, nessuna delle due cose è ancora arrivata sul mercato, con il Full Self Driving (FSD) che è stato più volte oggetto di contesa in tribunale e quasi sempre condannato come ingannevole.

In conclusione, è fuori dubbio che l'IA sostituirà numerosi ruoli in praticamente ogni settore. In particolare, in quello videoludico Microsoft ha già dimostrato una tendenza ai tagli in favore di processi automatici e procedurali. Tuttavia, per il momento, l'idea di rimpiazzare un intero studio di sviluppo con un modello di IA potrebbe rivelarsi prematura.