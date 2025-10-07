Elon Musk è certo: entro il 2026 verrà lanciato un videogioco sviluppato dall'AI

Elon Musk ha annunciato che la sua startup di intelligenza artificiale, xAI, pubblicherà entro la fine del 2026 un "grande videogioco generato dall'intelligenza artificiale". Come noto, nel febbraio di quest'anno l'imprenditore ha creato uno studio di sviluppo all'interno di xAI con lo scopo di raggiungere tale obiettivo.

A sostegno di questo ambizioso progetto, l'azienda ha avviato una selezione per un nuovo ruolo professionale: il Video Games Tutor, una figura che dovrà insegnare al chatbot Grok i principi del game design, delle meccaniche di gioco e della creazione di contenuti interattivi.

L'offerta di lavoro prevede una retribuzione compresa tra 45 e 100 dollari l'ora, una cifra superiore alla media salariale oraria di un game developer statunitense, stimata intorno ai 52 dollari nel 2025. L'obiettivo, secondo xAI, è "formare e perfezionare Grok affinché eccella nei concetti e nella generazione di videogiochi".

Il tutor selezionato lavorerà a stretto contatto con il team di ricerca di Musk, contribuendo a migliorare le capacità di Grok nel produrre esperienze videoludiche coinvolgenti, innovative e divertenti.

xAI: la sperimentazione nel campo dell'AI per lo sviluppo di un videogioco

L'iniziativa si inserisce in un contesto di forte sperimentazione nel campo dell'intelligenza artificiale applicata ai videogiochi. Con l'evoluzione dei modelli generativi, sempre più studi utilizzano sistemi di IA per creare mondi dinamici, personaggi realistici e trame adattive. Secondo un sondaggio condotto da Google Cloud e Harris Poll, l'87% degli sviluppatori utilizza già agenti AI che si adattano ai giocatori in tempo reale.

Nonostante le prospettive di efficienza e creatività, rimangono dubbi sull'impatto di questa tecnologia. Molti esperti temono che l'automazione possa ridurre la varietà e l'originalità dei titoli, sostituendo la creatività umana con algoritmi ottimizzati per il coinvolgimento.

Il mercato dell'intelligenza artificiale applicata allo sviluppo videoludico è però in piena espansione. Secondo le stime di Dimension Market Research, il settore passerà da 3,2 miliardi di dollari nel 2025 a quasi 58,8 miliardi nel 2035, segnando una crescita esplosiva.