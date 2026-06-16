Electronic Arts presenta EA Advertising e apre le porte alla pubblicità integrata nei videogiochi

Electronic Arts ha lanciato EA Advertising, una piattaforma che permette ai marchi di integrare contenuti pubblicitari direttamente nei videogiochi. Il sistema include cartelloni virtuali, sfide sponsorizzate e ricompense dedicate, soprattutto nei titoli sportivi. L'obiettivo è offrire pubblicità contestualizzata e meno invasiva

Electronic Arts ha annunciato il lancio di EA Advertising, una nuova piattaforma pensata per facilitare la collaborazione tra marchi commerciali e videogiochi. L'iniziativa mira a creare nuove opportunità pubblicitarie all'interno delle produzioni della compagnia, integrando contenuti sponsorizzati direttamente nell'esperienza di gioco senza alterarne, secondo EA, la naturale fruizione.

Il progetto consentirà alle aziende di comparire nei videogiochi attraverso inserimenti dinamici aggiornabili in tempo reale. Tra le soluzioni previste figurano cartelloni pubblicitari virtuali negli stadi, elementi grafici durante le trasmissioni sportive simulate e contenuti personalizzati sviluppati in collaborazione con gli sviluppatori. L'obiettivo dichiarato è rendere la presenza dei brand coerente con il contesto del gioco, evitando interruzioni invasive per i giocatori.

EA Advertising offrirà inoltre strumenti per creare iniziative interattive come sfide a tema, obiettivi speciali e ricompense legate a specifici marchi. Le aziende potranno monitorare l'efficacia delle campagne attraverso dati aggregati relativi al coinvolgimento degli utenti, consentendo di modificare e ottimizzare le attività promozionali nel tempo.

EA Advertising e il focus sui titoli sportivi

Particolare attenzione sarà rivolta ai titoli sportivi della casa statunitense. Nei giochi della serie EA Sports saranno disponibili spazi pubblicitari digitali come tabelloni, pannelli a bordo campo, overlay televisivi e altri elementi tipici delle trasmissioni sportive reali. Gli annunci verranno distribuiti dinamicamente e i partner commerciali riceveranno statistiche sulle visualizzazioni ottenute.

Per supportare questa strategia, Electronic Arts ha sviluppato un proprio sistema tecnologico integrato nel motore grafico Frostbite. La società afferma che la piattaforma permetterà di gestire campagne pubblicitarie e analisi dei dati nel rispetto della privacy degli utenti, offrendo al contempo strumenti avanzati di targeting e misurazione delle performance.

Tra i partner già coinvolti figurano aziende come Visa, Lowe's, Red Bull, Xfinity, Peacock, Mountain Dew e Chime. Alcune di queste collaborazioni hanno già portato alla creazione di contenuti dedicati all'interno dei giochi sportivi di EA, con sfide personalizzate, kit esclusivi, ricompense speciali e persino squadre completamente tematizzate. Secondo Electronic Arts, i videogiochi rappresentano oggi uno spazio ideale per connettere marchi e consumatori in maniera più coinvolgente rispetto ai canali pubblicitari tradizionali.