Electronic Arts: l'acquisizione è una scommessa sull'IA? Forti tagli già in discussione

Come abbiamo riportato nelle scorse ore, Electronic Arts sarà acquisita attraverso un'operazione dal valore di 55 miliardi di dollari. A guidare l'operazione sono Silver Lake, il Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita e Affinity Partners, fondo di investimento creato da Jared Kushner, genero di Donald Trump. L'accordo, però, inizia già a scatenare polemiche poiché, secondo il Financial Times, la nuova direzione ha già in programma di tagliare i costi attraverso un utilizzo massiccio dell'IA.

Il closing dell'operazione è atteso per la prima metà del 2027, previa approvazione da parte di azionisti ed enti regolatori. Una volta completata, EA non sarà più quotata in borsa e diventerà una società privata. Andrew Wilson, CEO dal 2013, resterà al timone, forte di una gestione che ha visto raddoppiare i ricavi e quintuplicare la capitalizzazione.

L'investimento, però, sarebbe anche una scommessa a dir poco azzardata sull'intelligenza artificiale. Secondo il Financial Times, l'IA potrà sostituire parte del lavoro svolto da sviluppatori e attori, generare ambientazioni e asset grafici, automatizzare i test e, in prospettiva, creare personaggi più realistici o trame adattive per i giocatori.

Inutile dire che questo orientamento fa temere possibili tagli occupazionali in un contesto già delicato, segnato dalla nascita della United Videogame Workers Union e dalle recenti ondate di licenziamenti che hanno colpito il settore.

L'impatto reale di questa trasformazione resta da valutare, ma alcuni addetti ai lavori avrebbero dichiarato ai colleghi americani che l'obiettivo degli investitori è un aumento sostanziale dei profitti e un taglio netto dei costi. Alla luce di questo, una ristrutturazione aziendale, con conseguenti tagli, appare inevitabile.