Electronic Arts: l'acquisizione è una scommessa sull'IA? Forti tagli già in discussione
Secondo quanto riportato dal Financial Times, la nuova proprietà di Electronic Arts starebbe già stilando un piano per tagliare drasticamente i costi attraverso un uso massiccio dell'intelligenza artificiale che sostituirebbe numerose figure impegnate nello sviluppodi Vittorio Rienzo pubblicata il 30 Settembre 2025, alle 11:26 nel canale Videogames
Electronic Arts
Come abbiamo riportato nelle scorse ore, Electronic Arts sarà acquisita attraverso un'operazione dal valore di 55 miliardi di dollari. A guidare l'operazione sono Silver Lake, il Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita e Affinity Partners, fondo di investimento creato da Jared Kushner, genero di Donald Trump. L'accordo, però, inizia già a scatenare polemiche poiché, secondo il Financial Times, la nuova direzione ha già in programma di tagliare i costi attraverso un utilizzo massiccio dell'IA.
Il closing dell'operazione è atteso per la prima metà del 2027, previa approvazione da parte di azionisti ed enti regolatori. Una volta completata, EA non sarà più quotata in borsa e diventerà una società privata. Andrew Wilson, CEO dal 2013, resterà al timone, forte di una gestione che ha visto raddoppiare i ricavi e quintuplicare la capitalizzazione.
L'investimento, però, sarebbe anche una scommessa a dir poco azzardata sull'intelligenza artificiale. Secondo il Financial Times, l'IA potrà sostituire parte del lavoro svolto da sviluppatori e attori, generare ambientazioni e asset grafici, automatizzare i test e, in prospettiva, creare personaggi più realistici o trame adattive per i giocatori.
Inutile dire che questo orientamento fa temere possibili tagli occupazionali in un contesto già delicato, segnato dalla nascita della United Videogame Workers Union e dalle recenti ondate di licenziamenti che hanno colpito il settore.
L'impatto reale di questa trasformazione resta da valutare, ma alcuni addetti ai lavori avrebbero dichiarato ai colleghi americani che l'obiettivo degli investitori è un aumento sostanziale dei profitti e un taglio netto dei costi. Alla luce di questo, una ristrutturazione aziendale, con conseguenti tagli, appare inevitabile.
3 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Già predisposto il piano con le uscite annuali, live service, battlepass, skin ecc...poveri illusi
La gente si sta già facendo fare il lavaggio del cervello dagli streamers su libro paga EA...we are so back! sisi lol
Cambierà nulla con la nuova gestione
Non capisco. EA è una società pubblica??
Non vuol dire Pubblica nel senso Italiano, ma in quello anglosassone. Vuol dire che l'azionariato e' aperto al pubblico, cioè che puoi comprare le azioni.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".