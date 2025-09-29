Electronic Arts (EA) acquisita per 55 miliardi: nuovo capitolo per il colosso del gaming

Electronic Arts sarà acquisita da un consorzio formato da PIF, Silver Lake e Affinity Partners in un'operazione da 55 miliardi di dollari. La transazione segna l'uscita di EA dal mercato borsistico e apre nuove prospettive di crescita.

Come da indiscrezioni della vigilia, Electronic Arts ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per essere acquisita da un consorzio di investitori composto dal Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita, Silver Lake e Affinity Partners. L'operazione, interamente in contanti, attribuisce al colosso del gaming un valore d'impresa di circa 55 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record per il più grande leveraged buyout della storia e la maggiore acquisizione del 2025.

Il consorzio pagherà agli azionisti 210 dollari per azione, con un premio del 25% rispetto al valore di chiusura del titolo prima della diffusione delle indiscrezioni sul negoziato. Una cifra che supera anche il precedente massimo storico registrato dal titolo EA ad agosto. L'operazione sarà finanziata con circa 36 miliardi di capitale proprio e 20 miliardi di debito garantito da JPMorgan Chase, di cui 18 miliardi previsti al closing.





Fondata nel 1982 e oggi tra i maggiori publisher di videogiochi, EA controlla alcune delle IP più redditizie del settore, da EA Sports FC a The Sims, fino a Madden NFL e Battlefield. Negli ultimi anni, tuttavia, la crescita del mercato ha rallentato rispetto al boom registrato durante la pandemia, spingendo la società a ridurre i costi con ondate di licenziamenti e a cercare nuove fonti di ricavi in un panorama sempre più dominato da titoli free-to-play aggiornati continuamente.

Secondo gli analisti, la decisione di uscire dalla borsa consentirà a EA di operare con maggiore flessibilità, senza la pressione dei risultati trimestrali. I franchise sportivi rappresentano una base di ricavi ricorrenti che ben si sposa con la logica dei fondi di private equity. Nel frattempo, cresce l'attesa per Battlefield 6, in uscita il 10 ottobre, che ha già generato un notevole interesse e sostenuto il titolo prima della notizia dell'acquisizione.

Il Public Investment Fund saudita rafforza così la propria presenza nell'intrattenimento interattivo, dopo l'acquisto di Scopely (Monopoly Go) nel 2023 e l'ingresso nel capitale di altri sviluppatori come Nintendo, Take-Two, Capcom, Nexon e Activision Blizzard. Negli ultimi anni ha inoltre acquisito società legate a titoli di successo come Pokémon Go.

Silver Lake porta in dote una lunga esperienza di investimenti nel settore tecnologico, mentre Affinity Partners, fondata da Jared Kushner e sostenuta da investitori internazionali, contribuisce a consolidare la componente finanziaria e strategica dell'operazione.

L'azienda resterà con sede a Redwood City, in California, e sarà guidata da Andrew Wilson, confermato nel ruolo di CEO. La chiusura della transazione è prevista per il primo trimestre dell'anno fiscale 2027, subordinata alle consuete autorizzazioni regolamentari e al voto degli azionisti. Al termine, le azioni EA non saranno più quotate in Borsa, aprendo un nuovo capitolo per uno dei protagonisti storici del mercato videoludico.