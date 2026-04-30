Electronic Arts difende l'uso dell'AI: per il CEO è supporto, non sostituzione dei lavoratori

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore videoludico continua a far discutere, e Electronic Arts si trova al centro del dibattito. Dopo recenti segnalazioni interne secondo cui l'adozione massiccia dell'AI avrebbe rallentato i processi produttivi, il CEO Andrew Wilson ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la posizione dell'azienda.

Durante un intervento a un evento dedicato all'industria del gaming a Las Vegas, Wilson ha respinto le accuse secondo cui l'intelligenza artificiale starebbe ostacolando il lavoro dei dipendenti. Al contrario, ha sostenuto che l'AI svolge principalmente un ruolo di supporto, contribuendo ad alleggerire le attività più ripetitive e meno creative.

Secondo quanto dichiarato, circa l'85% delle operazioni di controllo qualità all'interno dell'azienda è ormai gestito tramite sistemi basati su machine learning e algoritmi automatizzati. Questi strumenti vengono utilizzati per eseguire test standardizzati, come l'avvio e lo spegnimento dei sistemi, la verifica di eventuali crash e altre operazioni di base che richiedono tempo ma non necessariamente intervento umano.

L'AI è, dunque, solo un supporto per Electronic Arts

Nonostante questo elevato livello di automazione, Wilson ha sottolineato che le assunzioni nel reparto QA (Quality Assurance) sono ai massimi storici. Questo, secondo il CEO, dimostrerebbe che l'intelligenza artificiale non sta sostituendo i lavoratori, ma li affianca, permettendo loro di concentrarsi su attività più complesse e creative.

Tuttavia, le dichiarazioni del dirigente contrastano con alcune testimonianze provenienti dall'interno dell'azienda, secondo cui l'adozione dell'AI avrebbe introdotto nuove inefficienze, aumentando il tempo necessario per completare determinate attività. Inoltre, sono emerse segnalazioni relative all'utilizzo di contenuti generati tramite intelligenza artificiale in alcuni progetti, come la serie Battlefield.

A rafforzare questa direzione strategica, Electronic Arts ha avviato collaborazioni con aziende specializzate nel settore, tra cui Stability AI, per sviluppare strumenti basati su AI generativa. Questo indica chiaramente l'intenzione di integrare sempre più queste tecnologie nei processi produttivi futuri.